iOS 27 vừa được Apple giới thiệu tại WWDC 2026 với trọng tâm là Siri thế hệ mới được xây dựng trên nền tảng Apple Intelligence.

Tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026, Apple đã chính thức công bố iOS 27, phiên bản hệ điều hành mới dành cho iPhone với hàng loạt nâng cấp xoay quanh trí tuệ nhân tạo (AI), Siri và trải nghiệm người dùng.

Sau cuộc đại tu giao diện Liquid Glass trên iOS 26, Apple cho biết iOS 27 tập trung hoàn thiện những thay đổi trước đó, đồng thời đưa Apple Intelligence trở thành trung tâm của hệ điều hành.

Siri trở thành ứng dụng AI độc lập

Thay đổi đáng chú ý nhất trên iOS 27 là sự xuất hiện của Siri thế hệ mới.

Thay vì chỉ là một lớp giao diện xuất hiện trên màn hình như trước đây, Siri giờ đây hoạt động như một ứng dụng AI độc lập tương tự ChatGPT, Claude hay Gemini. Người dùng có thể trò chuyện liên tục với Siri theo dạng hội thoại nhiều lượt, thay vì phải đưa ra từng lệnh riêng lẻ.

Siri mới được tích hợp trực tiếp vào Dynamic Island và hỗ trợ lưu lịch sử trò chuyện. Người dùng có thể thiết lập thời gian tự động xóa lịch sử nhằm tăng cường quyền riêng tư.

Apple cho biết hệ thống vẫn ưu tiên xử lý dữ liệu trên thiết bị. Trong trường hợp cần năng lực tính toán lớn hơn, dữ liệu sẽ được xử lý thông qua nền tảng Private Cloud Compute.

Siri hiểu ngữ cảnh cá nhân của người dùng

Một trong những nâng cấp được mong đợi nhất là khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân.

Siri giờ đây có thể truy cập và kết nối thông tin từ lịch làm việc, email, tin nhắn, ghi chú và nhiều ứng dụng khác để thực hiện các yêu cầu phức tạp hơn.

Người dùng có thể yêu cầu Siri tìm khoảng thời gian trống trong lịch để sắp xếp cuộc họp, tra cứu thông tin chuyến bay trong email hoặc tạo ghi chú dựa trên nội dung đang trao đổi.

Apple cũng cho phép Siri thực hiện các tác vụ theo chuỗi. Chẳng hạn, người dùng có thể yêu cầu Siri tìm kiếm thông tin trên internet, tạo danh sách và gửi kết quả cho một nhóm người chỉ bằng một câu lệnh.

Theo Apple, các tính năng Siri mới sẽ dựa trên Apple Intelligence và chỉ khả dụng trên iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max và các mẫu mới hơn.

Siri xuất hiện trong ứng dụng Camera

Apple cũng mở rộng Visual Intelligence bằng cách đưa Siri trực tiếp vào ứng dụng Camera.

Người dùng có thể hướng camera về phía một vật thể, địa điểm hoặc sản phẩm để Siri phân tích và cung cấp thông tin theo thời gian thực. Cách hoạt động tương tự Google Lens nhưng được tích hợp sâu vào hệ sinh thái iPhone.

Tính năng này còn có thể hỗ trợ các tác vụ thực tế như tự động chia tiền trong hóa đơn nhóm hoặc nhận diện các đối tượng xuất hiện trước ống kính.

Safari được tăng cường AI

Trên iOS 27, Safari được bổ sung nhiều tính năng AI nhằm cải thiện trải nghiệm duyệt web.

Trình duyệt có thể tự động nhóm các tab liên quan thành từng cụm để người dùng quản lý dễ dàng hơn. Các nhóm tab này cũng có thể được lưu lại để mở vào thời điểm khác.

Apple còn giới thiệu tính năng "Notify Me", cho phép Safari theo dõi những trang web đã đóng và gửi thông báo khi có thay đổi quan trọng.

Đáng chú ý, người dùng còn có thể tạo các tiện ích mở rộng cho Safari bằng ngôn ngữ tự nhiên thông qua Apple Intelligence mà không cần biết lập trình.

Ảnh có thêm công cụ chỉnh sửa AI

Ứng dụng Photos tiếp tục được nâng cấp với hai tính năng chỉnh sửa ảnh mới dựa trên AI.

Người dùng có thể thay đổi góc nhìn không gian của bức ảnh hoặc mở rộng phần nội dung bên ngoài khung hình bằng trí tuệ nhân tạo.

Apple kỳ vọng những công cụ này sẽ giúp người dùng khôi phục các bức ảnh chưa hoàn hảo mà không cần sử dụng phần mềm chỉnh sửa chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, công cụ Clean Up cũng được nâng cấp để nhận diện và loại bỏ các chi tiết không mong muốn chính xác hơn.

Tăng cường kiểm soát tài khoản trẻ em

Apple tiếp tục mở rộng các công cụ bảo vệ trẻ em trên iOS 27.

Hai tính năng mới gồm "Ask to Browse" và "Ask to Buy" cho phép phụ huynh kiểm soát việc truy cập các nội dung nhạy cảm hoặc phê duyệt các giao dịch mua sắm trực tuyến.

Screen Time cũng được làm mới với khả năng theo dõi chi tiết hơn thời gian sử dụng ứng dụng, chơi game, lướt web và hoạt động trên mạng xã hội.

Bổ sung phụ đề tự động cho video

Ở mảng trợ năng, Apple giới thiệu công cụ tạo phụ đề tự động cho video bằng mô hình nhận diện giọng nói chạy trực tiếp trên thiết bị.

Sau khi nâng cấp lên iOS 27, iPhone có thể tự động tạo phụ đề cho video trong thư viện ảnh, video nhận qua iMessage, AirDrop hoặc các video được xem trực tuyến.

Tính năng này được đánh giá đặc biệt hữu ích với người khiếm thính. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, phụ đề tự động mới chỉ hỗ trợ tiếng Anh tại Mỹ và Canada.

iPhone 11 vẫn được cập nhật iOS 27

Apple xác nhận iOS 27 sẽ hỗ trợ toàn bộ các mẫu iPhone đang chạy iOS 26.

Danh sách thiết bị tương thích bao gồm dòng iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17 cùng iPhone SE thế hệ thứ hai trở lên.

Phiên bản chính thức của iOS 27 dự kiến được phát hành tới người dùng vào mùa thu năm nay sau thời gian thử nghiệm dành cho nhà phát triển và người dùng beta.