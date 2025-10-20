Mặt lưng trong suốt phô bày kỹ nghệ tinh vi của iPhone Air

Sau khi ra mắt, iPhone Air nhận về phản ứng trái chiều: thiết kế siêu mỏng được đánh giá cao nhưng doanh số lại không như kỳ vọng. Một số nguồn tin thậm chí cho rằng Apple đang giảm mạnh sản lượng mẫu máy này vì sức mua yếu. Tuy nhiên, trên các nền tảng sáng tạo, iPhone Air lại đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ một bản mod độc đáo từ kênh YouTube Phone Repair Guru.

Trong video, YouTuber Suhaib El-Komy đã biến iPhone Air thành một “tác phẩm cơ khí” đúng nghĩa bằng cách làm trong suốt hoàn toàn mặt lưng của máy. Quá trình này không đơn giản như các đời iPhone trước, do phần kính sau của iPhone Air không phẳng mà có khu vực “gờ camera” cong lên. Việc bóc lớp sơn khỏi mặt kính trở nên khó hơn nhiều vì nguy cơ làm hỏng cụm camera hoặc lớp kính cong.

Quá trình mod phức tạp, đòi hỏi kỹ năng và sự kiên nhẫn

Trong phần tháo máy, El-Komy lần lượt gỡ bỏ cuộn sạc không dây, nam châm MagSafe, đèn flash và micro phía sau. Từng chi tiết được tách ra bằng nhiệt và cồn isopropyl để tránh làm nứt kính hoặc bong keo. Anh cũng chỉ ra nhiều chi tiết kỹ thuật đáng chú ý, như hệ thống nam châm MagSafe dày hơn bình thường và cấu trúc nhiều lớp dưới cụm camera cong.

Sau một số thử nghiệm thất bại - trong đó có việc dùng gallium để hòa tan tấm kim loại không thành công vì vật liệu không phải nhôm - anh đã tìm ra cách làm sạch hoàn toàn lớp sơn mà vẫn giữ nguyên hình dạng kính. Kết quả là một mặt lưng trong suốt, cho phép nhìn rõ cuộn sạc đồng, bo mạch và cụm camera được bố trí gọn gàng.

Kết quả: iPhone Air trong suốt hoàn toàn, vẫn hoạt động bình thường

Sau khi lắp lại toàn bộ linh kiện, chiếc iPhone Air vẫn hoạt động hoàn hảo với hiệu năng không thay đổi. Thành phẩm khiến chính El-Komy gọi đây là một trong những bản mod “đẹp và khó nhất” mà anh từng thực hiện. Hình ảnh chiếc iPhone Air trong suốt đặt trên mặt bàn gỗ, để lộ cuộn sạc không dây và các linh kiện đồng ánh sáng, nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau vài ngày.

Trong khi Apple đang loay hoay với doanh số của iPhone Air, các bản mod như thế này lại mang đến một góc nhìn mới về giá trị thiết kế của thiết bị – nơi người dùng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỹ thuật bên trong lớp vỏ mảnh mai nhất mà Apple từng tạo ra.