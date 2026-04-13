Apple lần đầu tung máy giá rẻ không ngờ, gây "sốt" tại Việt Nam, laptop phổ thông "nín thở"!

Sau giai đoạn nhận đặt cọc, MacBook Neo đã chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 10/04. Ghi nhận ngay trong ngày đầu mở bán, mẫu MacBook mới nhất của Apple tiếp tục duy trì sức quan tâm cao, đặc biệt ở nhóm học sinh - sinh viên và người dùng lần đầu chuyển sang hệ sinh thái Apple.

So với giai đoạn nhận cọc, hành vi người dùng trong giai đoạn mở bán cho thấy xu hướng ra quyết định nhanh hơn, tập trung vào các yếu tố như mức giá, màu sắc, dung lượng lưu trữ và các chương trình hỗ trợ tài chính.

Đại diện Di Động Việt cho biết, trong ngày đầu mở bán, phần lớn khách hàng đến nhận máy là những người đã tham gia đặt cọc từ trước, trong khi nhóm khách hàng phát sinh giao dịch trực tiếp trong ngày chiếm khoảng 40%. Bên cạnh đó, lượng khách đến trải nghiệm và nhận máy tập trung chủ yếu ở nhóm học sinh - sinh viên, chiếm khoảng 78% tổng lượng khách.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy một số phiên bản màu đang có sức mua cao hơn dự kiến. Cụ thể, màu Hồng Phớt đã bắt đầu xuất hiện tình trạng hết hàng cục bộ tại một số cửa hàng ngay sau ngày đầu tiên. Trong khi đó, các phiên bản màu như vàng Citrus cũng ghi nhận tốc độ bán nhanh.

"Với diễn biến hiện tại, trong vài ngày tới, nếu sức mua tiếp tục duy trì ở mức cao, một số phiên bản màu ‘hot’ có thể xuất hiện tình trạng khan hàng cục bộ theo từng thời điểm. Tuy vậy, hệ thống vẫn đang chủ động điều phối hàng hóa giữa các cửa hàng để đảm bảo phục vụ khách hàng trong giai đoạn này, trước khi có thông tin về đợt hàng hoá tiếp theo", đại diện hệ thống này cho hay.

MacBook Neo đang gây "sốt" sau khi mở bán.

Theo đại lý, khi mức giá cuối của sản phẩm được đưa về khoảng hơn 12 triệu đồng, quyết định mua của khách hàng diễn ra nhanh hơn so với các dòng MacBook trước đây

Cụ thể, với khách hàng là học sinh - sinh viên mua trực tiếp tại cửa hàng Di Động Việt 77 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, TP.HCM sẽ được giảm ngay 600.000 đồng vào giá bán. Số suất có giới hạn, vì vậy khách hàng nên đến sớm để có thể sở hữu máy với giá tốt nhất.

Đáng chú ý, chương trình thu cũ - đổi mới, khách hàng được trợ giá thêm đến 3 triệu đồng, áp dụng lên đời từ nhiều dòng thiết bị từ smartphone đến laptop. Đơn cử, nếu tham gia thu cũ - đổi mới, cộng dồn các ưu đãi khác, khách hàng học sinh - sinh viên có thể mua với giá cuối MacBook Neo 256GB chỉ từ 12,29 triệu đồng, bản 512GB chỉ từ 14,79 triệu đồng.

MacBook Neo được Apple định vị là dòng MacBook hướng đến việc mở rộng tệp người dùng với mức giá hợp lý trong hệ sinh thái. Sản phẩm được xem là một trong những mẫu MacBook có mức giá khởi điểm thấp nhất hiện nay, tiệm cận với phân khúc laptop phổ thông tại Việt Nam.

Về cấu hình, MacBook Neo được trang bị chip A18 Pro với 6 nhân CPU và 5 nhân GPU, đáp ứng tốt các nhu cầu học tập, làm việc văn phòng và các tác vụ cơ bản. Máy sở hữu màn hình Liquid Retina 13 inch, độ sáng 500 nits, hỗ trợ hiển thị 1 tỷ màu, đồng thời loại bỏ thiết kế “tai thỏ”, mang lại trải nghiệm hiển thị liền mạch hơn.

Thiết bị có thời lượng pin lên đến 16 giờ sử dụng liên tục, trọng lượng khoảng 1,23 kg, phù hợp với nhu cầu di chuyển thường xuyên. MacBook Neo được giới thiệu với các tùy chọn màu gồm Bạc, Hồng Phớt, Vàng Citrus và Xanh Indigo, hướng đến nhóm người dùng trẻ.

Bên cạnh đó, sản phẩm cũng được lược giản một số yếu tố để giữ mức giá phù hợp. Máy trang bị hai cổng USB-C với chuẩn kết nối cơ bản, RAM tiêu chuẩn 8GB đáp ứng nhu cầu sử dụng phổ thông. Tính năng Touch ID chỉ có trên phiên bản 512GB.