Apple khuyến nghị người dùng iPhone nên dùng tính năng này để hạn chế nguy hiểm, chống lộ lọt thông tin cá nhân!

Đây là một phần trong tính năng Kiểm tra an toàn của Apple, được thiết kế để giúp người dùng phát hiện nguy hiểm có thể truy cập trên iPhone. Tính năng này được thiết kế bảo vệ người dùng khỏi việc bị chia sẻ thông tin quá mức, thậm chí là bị theo dõi... Từ đó, người dùng có thể hạn chế toàn bộ cài đặt iPhone liên quan đến chia sẻ nội dung, vị trí...



Tính năng kiểm tra an toàn trên thiết bị mà không nhiều người chú ý

Apple giải thích: "Nếu sự an toàn cá nhân của bạn gặp nguy hiểm, bạn có thể sử dụng Kiểm tra an toàn trên iPhone để nhanh chóng ngừng chia sẻ thông tin của mình hoặc xem xét và cập nhật việc chia sẻ với từng người và ứng dụng. Nếu hoàn cảnh hoặc mức độ tin cậy thay đổi, Kiểm tra an toàn cho phép bạn ngắt kết nối với những người, ứng dụng và thiết bị mà bạn không muốn kết nối nữa".

Cách sử dụng tính năng Kiểm tra an toàn trên iPhone.

Để truy cập Kiểm tra an toàn, bạn chon vào ứng dụng: Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Kiểm tra an toàn.



Cách sử dụng tính năng Kiểm tra an toàn trên iPhone

Trong phần Kiểm tra an toàn có một tùy chọn được gọi là Đặt lại khẩn cấp. Đây là tính năng dùng để dừng ngay việc chia sẻ các thông tin trên thiết bị, bao gồm tất cả các loại chia sẻ. Đặt lại khẩn cấp cũng cho phép bạn xem lại và đặt lại các cài đặt được liên kết với ID Apple của bạn.

Ngoài ra, khi sử dụng tính năng Kiểm tra an toàn xóa mọi dữ liệu được thu thập bởi những ứng dụng, mạng và tính năng thu thập dữ liệu khỏi tất cả các ứng dụng trên iPhone của bạn.

Lưu ý: Kiểm tra an toàn chỉ khả dụng trên iPhone đang chạy iOS 16 trở lên. Để sử dụng Kiểm tra an toàn, người dùng phải có ID Apple sử dụng xác thực hai yếu tố.