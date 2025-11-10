Combo 4 AirTags chỉ còn 29 USD - thấp hơn cả giá Amazon

Sự việc được phát hiện đầu tiên bởi 9to5Toys vào sáng thứ Sáu, khi trang web chính thức của Apple niêm yết bộ 4 AirTags với mức giá chỉ 29 USD (khoảng 760.000 đồng) - giảm tới 70% so với giá gốc 99 USD (khoảng 2.6 triệu đồng), và còn rẻ hơn cả mức 64 USD của Amazon.

Nhiều người tiêu dùng nhanh trí đã nghĩ rằng đây là chương trình giảm giá nhân dịp Black Friday sắp tới hoặc động thái dọn kho để chuẩn bị ra mắt AirTags thế hệ thứ hai. Tuy nhiên, manh mối cho thấy đây là lỗi hiển thị giá đến từ việc Apple vẫn giữ nguyên giá lẻ một chiếc AirTag ở mức 29 USD, khiến mức giá 29 USD cho cả bộ 4 cái trở nên bất hợp lý.

Ảnh chụp màn hình hiện rõ nhầm lẫn của Apple khi bán combo 4 AirtTags giá bằng 1 chiếc.

Apple sửa lỗi, huỷ đơn, nhưng một số người vẫn nhận được hàng

Ngay sau đó, Apple đã nhanh chóng điều chỉnh lại mức giá trên trang web và bắt đầu huỷ các đơn đặt hàng được thực hiện trong thời gian lỗi hiển thị. Tuy nhiên, có người đã nhanh tay chọn hình thức nhận hàng tại cửa hàng và thậm chí thuê dịch vụ giao hàng gấp để nhận sản phẩm trước khi đơn bị huỷ.

Cũng có trường hợp Apple không huỷ đơn nhưng tăng giá từ 29 USD lên 99 USD. Điều này phù hợp với chính sách bán hàng được ghi rõ trên trang Apple Store:

“Apple có quyền thay đổi giá sản phẩm tại Apple Store vào bất kỳ thời điểm nào và sửa lỗi định giá xảy ra ngoài ý muốn.”

Và:

“Apple có thể từ chối hoặc huỷ bất kỳ đơn hàng nào hoặc giới hạn số lượng.”

AirTags 2 sắp ra mắt với nâng cấp đáng kể

Đối với những người không kịp “săn deal”, AirTags thế hệ thứ hai (mã hiệu B589) có thể là lựa chọn đáng chờ đợi. Mẫu mới được cho là sẽ sử dụng chip Ultra Wideband (UWB) thế hệ 2 - tương tự chip trên iPhone 15 - giúp tăng gấp 3 lần phạm vi tìm kiếm chính xác lên 30 đến 90 mét.

Nếu đúng như vậy, việc bỏ lỡ deal 29 USD cũng không phải là điều quá tiếc nuối.