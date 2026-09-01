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Apple đưa ra 'bằng chứng gây sốc' trong vụ kiện OpenAI

Hoa Vũ
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Apple cho rằng cựu nhân viên đã sử dụng sơ đồ mạch điện mật của hãng lúc làm việc tại OpenAI và tìm cách tiêu hủy bằng chứng khi bị điều tra.

Theo Techcrunch , trong hồ sơ mới gửi tòa, Apple nộp những gì hãng gọi là “bằng chứng gây sốc” nhằm củng cố cáo buộc các cựu nhân viên lấy bí mật thương mại để phục vụ OpenAI - công ty mẹ của ChatGPT.

Những tình tiết mới xuất hiện sau khi luật sư của Chang Liu, cựu nhân viên Apple hiện làm việc tại OpenAI, giao nộp chiếc MacBook từng được ông sử dụng tại Apple để phục vụ điều tra hồi đầu tháng.

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Apple cáo buộc cựu nhân viên lấy bí mật thương mại để phục vụ OpenAI. (Ảnh: PYMNTS)

Apple cáo buộc Liu sử dụng một sơ đồ mạch điện thuộc diện bảo mật của hãng trong quá trình làm việc tại OpenAI, đồng thời sử dụng một công cụ có cùng tên với một ứng dụng kỹ thuật nội bộ của Apple.

Công ty cho rằng OpenAI “biết rõ” Liu có quyền truy cập dữ liệu của Apple và Liu đã nhờ đồng nghiệp tại OpenAI là Yu Ting Peng hỗ trợ tiêu hủy bằng chứng hồi tháng 6, sau khi biết Apple đang điều tra mình.

“Chiếc MacBook chỉ chứa một phần rất hạn chế thông tin mà các bị đơn cung cấp cho đến nay, sau nhiều tuần trì hoãn, nhưng cho thấy Apple không điều tra vô căn cứ. Bí mật thương mại của hãng đang bị sử dụng và bằng chứng đang bị tiêu hủy” , hồ sơ của Apple nêu.

Các bằng chứng mới này đã bị che khỏi hồ sơ công khai. Tuy nhiên, trong những tài liệu pháp lý trước đây, Apple từng công bố các tin nhắn của Liu, trong đó có cả biểu tượng cảm xúc “cười ra nước mắt”, cho thấy người này biết mình vẫn có thể truy cập các tệp của Apple.

OpenAI trước đó bảo vệ Liu, cho biết ông chỉ truy cập tệp của Apple sau khi nghỉ việc để hỗ trợ những đồng nghiệp cũ nhờ giúp đỡ. Công ty cũng cho rằng việc cựu nhân viên vẫn còn quyền truy cập hệ thống là vấn đề trong cách quản lý tài khoản của Apple.

“Apple cố đổ lỗi cho ‘quyền truy cập còn sót lại’, nhưng không nói rằng đây là vấn đề thường gặp do họ không quản lý đúng quyền truy cập hệ thống khi nhân viên nghỉ việc” , OpenAI cho biết trong tuyên bố hồi đầu tháng 8.

Apple bác bỏ lập luận này, cho rằng Liu duy trì được quyền truy cập bằng cách “khai thác một lỗi xác thực hiếm gặp, trước đây chưa từng được biết đến”.

OpenAI chưa bình luận về các cáo buộc mới của Apple.

Trong vụ kiện, Apple đang đề nghị tòa ban hành lệnh cấm sơ bộ nhằm ngăn OpenAI phát triển phần cứng dựa trên công nghệ của hãng trong thời gian vụ án được giải quyết. Apple cũng muốn đẩy nhanh quá trình thu thập chứng cứ vì nghi ngờ có thêm cựu nhân viên liên quan.

Theo hồ sơ ban đầu của Apple, hơn 400 cựu nhân viên hãng hiện làm việc tại OpenAI.

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Tags

Apple

OpenAi

bí mật thương mại

MacBook

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