Apple bị phát hiện so sánh chiếc MacBook Air 15 inch dùng M1… vốn chưa từng tồn tại

Một sai sót hiếm gặp vừa xuất hiện trên website của Apple khi hãng công bố bảng so sánh hiệu năng giữa các thế hệ MacBook Air. Cụ thể, trong một biểu đồ minh họa, Apple đã so sánh mẫu MacBook Air 15 inch chạy chip M5 mới với một thiết bị được ghi là "MacBook Air 15 inch dùng M1", mẫu máy thực tế chưa từng tồn tại trong danh mục sản phẩm của hãng."

Sai sót này nhanh chóng được một người dùng có tên @Hypno0784 phát hiện và chia sẻ trên mạng xã hội X. Theo hình ảnh được lan truyền, Apple cho rằng MacBook Air 15 inch dùng chip M5 có hiệu năng xử lý hình ảnh nhanh hơn tới 170% so với chiếc "MacBook Air 15 inch M1". Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Apple chưa từng bán ra thị trường một mẫu MacBook Air 15 inch sử dụng chip M1.

Để hiểu rõ hơn, chip Apple M1 ra mắt năm 2020 và được trang bị trên MacBook Air 13 inch, MacBook Pro 13 inch và iMac 24 inch. Trong giai đoạn đó, dòng MacBook Air chỉ tồn tại duy nhất phiên bản màn hình 13 inch. Phải đến khi Apple giới thiệu chip M2, hãng mới lần đầu bổ sung phiên bản MacBook Air màn hình 15 inch vào danh mục sản phẩm.

Vì vậy, việc xuất hiện một mẫu MacBook Air 15 inch chạy M1 trong bảng so sánh được xem là lỗi nội dung trên website. Một số ý kiến cho rằng Apple có thể từng thử nghiệm nguyên mẫu MacBook Air 15 inch M1 trong nội bộ nhưng thiết bị này chưa bao giờ được sản xuất thương mại.

Sau khi thông tin lan truyền, Apple đã nhanh chóng chỉnh sửa nội dung trên trang so sánh. Phiên bản hiện tại đã thay thế thiết bị "MacBook Air 15 inch M1" bằng mẫu MacBook Air 13 inch dùng chip M1, sản phẩm thực sự tồn tại và từng được bán rộng rãi trên thị trường.

Ở thời điểm hiện tại, dòng MacBook Air thế hệ mới trang bị chip M5 đã được mở đặt trước tại một số kênh bán lẻ quốc tế với hai kích thước màn hình 13 inch và 15 inch. Giá khởi điểm của sản phẩm là 1.099 USD (~29 triệu đồng), và Apple đã nâng dung lượng lưu trữ mặc định lên 512 GB cho phiên bản tiêu chuẩn.