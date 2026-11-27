Một nguồn tin nội bộ tiết lộ Apple đang thử nghiệm macOS trên một số mẫu iPad, nhưng điều này chưa đồng nghĩa hãng sẽ đưa hệ điều hành máy Mac lên máy tính bảng trong tương lai gần.

Những mẫu iPad sử dụng chip Apple M-series ngày càng sở hữu phần cứng mạnh mẽ, khiến nhiều người dùng mong muốn Apple trang bị một hệ điều hành đủ linh hoạt để khai thác hết sức mạnh này. Dù iPadOS liên tục được cải tiến, trải nghiệm hiện tại vẫn chưa đạt mức linh hoạt như macOS.

Theo tiết lộ từ Mark Gurman, Apple hiện đang chạy macOS trên một số mẫu iPad để phục vụ thử nghiệm nội bộ. Tuy nhiên, nguồn tin nhấn mạnh đây chỉ là hoạt động thử nghiệm, không đồng nghĩa Apple có kế hoạch đưa macOS lên iPad trong thời gian gần.

Thay vào đó, việc thử nghiệm macOS được cho là nhằm giúp Apple cải thiện trải nghiệm iPadOS, đồng thời mang đến mức độ linh hoạt tương tự hệ điều hành trên máy Mac.

Bên cạnh đó, mẫu iPad màn hình gập kích thước lớn của Apple vẫn đang trong quá trình phát triển, bất chấp những lần trì hoãn trước đó. Thiết bị được đồn đoán sở hữu màn hình gập 19 hoặc 20 inch và không có màn hình phụ bên ngoài như mẫu iPhone Duo.

Dù vậy, dự án có tên mã Project J312 có thể đối mặt với nguy cơ bị hủy do chi phí linh kiện ngày càng tăng và những vấn đề liên quan đến tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn trong quá trình sản xuất.