App Ngân hàng ngày nay – tinh tế từng điểm chạm nhỏ để tạo trải nghiệm “wow”

Ngân hàng số đang bước vào một cuộc đua mới: ứng dụng ngày càng nhiều tính năng, công nghệ ngày càng thông minh, AI ngày càng hiện diện và có ảnh hưởng sâu hơn trong trải nghiệm khách hàng.

Nhưng khi những điều từng được xem là "đột phá" dần trở thành tiêu chuẩn, khác biệt lại có thể nằm ở một điều rất nhỏ: trau chuốt từng chi tiết nhỏ để tạo nên một trải nghiệm hài lòng xuyên suốt.

Câu chuyện của Minh – 26 tuổi, làm marketing, tại Hà Nội – là một lát cắt rất đời thường cho sự tinh tế ấy.

Khi số dư là chuyện của riêng…

Không ai muốn để người khác vô tình biết mình đang có bao nhiêu tiền trong tài khoản. Nhưng giữa một nhóm bạn hay đồng nghiệp đông người, khi cần chuyển khoản, góp tiền ăn trưa hoặc thanh toán ngay tại bàn,… chỉ một lần lướt mắt qua màn hình điện thoại cũng đủ khiến số dư tài khoản "lọt" vào tầm nhìn của người xung quanh.

Với tính năng Ẩn số dư trên App TPBank, Minh chỉ cần một chạm để những con số riêng tư được ẩn đi, giao dịch diễn ra bình thường và thoải mái hơn. Một thao tác nhỏ, dễ bị lướt qua, nhưng lại khiến Minh thấy dễ chịu hơn mỗi khi cần giao dịch giữa chốn đông người. Vì đôi khi, tinh tế đơn giản là không để người khác biết những điều bạn muốn giữ cho riêng mình.

Một nút gạt nhỏ, thêm một lớp bảo vệ cho tiền tiết kiệm

Trong mục Tiết kiệm điện tử, TPBank có một tính năng có thể khiến nhiều người phải dừng lại vài giây: Tắt tính năng tất toán/Rút gốc online. Nghe có vẻ tưởng chừng hơi … "ngược đời": Vì sao lại tự giới hạn quyền thao tác của chính mình? Nhưng đôi khi, đó lại là một lựa chọn rất thông minh. Tính năng này giúp Minh tránh những quyết định "xuống tiền trong phút bốc đồng" chiếc túi vừa ra mắt đã muốn chốt đơn, đôi sneaker mới drop chưa kịp suy nghĩ đã cho vào giỏ, hay một deal sale nhìn quá hời nên chẳng nỡ bỏ qua.

Lớp bảo vệ này còn hữu ích nếu điện thoại chẳng may rơi vào tay người khác hoặc bị truy cập trái phép. Khi đã tắt tất toán/rút gốc online, chỉ chính chủ mới có thể rút được tiền tiết kiệm khi tới quầy giao dịch tại các chi nhánh hoặc liên hệ tổng đài CSKH – thêm một "chốt khóa" để Minh chủ động bảo vệ thành quả bao ngày "cày job" của mình.

Một nút gạt nhỏ, thêm một khoảng dừng cần thiết – để tiền tiết kiệm được bảo vệ tốt hơn trước cả những phút bốc đồng lẫn những tình huống không mong muốn. Minh có thêm thời gian cân nhắc trước khi biến một phút "thích quá" thành một khoản chi thật. Một lớp bảo vệ được đặt sẵn để người dùng chủ động lựa chọn khi thực sự cần.

Tinh tế và thấu hiểu để không làm ngắt mạch công việc

Đang giữa cuộc họp thì em gái nhắn tin "Chuyển giúp em 10tr đóng học phí kỳ này vào STK xxx nhé". Bình thường, Minh sẽ phải thoát app chat - mở app ngân hàng - nhập số tài khoản - chọn ngân hàng - điền số tiền rồi kiểm tra lại trước khi xác nhận. Một việc tuy nhỏ nhưng đang giữa một guồng công việc, mỗi lần chuyển app, copy từng con số rồi nhập lại cũng đủ để mạch suy nghĩ bị ngắt một nhịp.

Với tính năng Paste to Pay của ChatPay trên App TPBank, Minh chỉ cần copy nguyên đoạn tin nhắn và paste thẳng vào ứng dụng. AI sẽ tự nhận diện, bóc tách thông tin và soạn sẵn lệnh chuyển khoản, kể cả những cách viết nhanh như "10tr" hay tên ngân hàng bị gõ sai chính tả. Minh chỉ cần kiểm tra rồi xác nhận – gọn một flow, không phải tạm dừng việc đang làm.

ChatPay cũng khiến những giao dịch quen thuộc bớt khô khan hơn. Đến sinh nhật bạn, Minh có thể gửi tiền kèm một tấm thiệp; tới 20/10, một khoản chuyển cho mẹ cũng có thể đi cùng lời chúc dễ thương. Vẫn là "ting" báo tiền đến, nhưng đi kèm thêm chút cảm xúc, chút bất ngờ và cả lời muốn nói – mỗi giao dịch không chỉ hoàn thành một việc, mà còn truyền đi sự quan tâm.

Trẻ trung trong diện mạo, tinh tế trong từng nhu cầu

App TPBank mang giao diện trẻ trung, hiện đại, nhưng không vì thế mà chỉ dành cho người trẻ. Trong gia đình Minh, mẹ mới là người thường xuyên xử lý những khoản chi tiêu hằng ngày, từ thanh toán tiền điện, tiền nước đến các hóa đơn sinh hoạt. Giao diện đơn giản, bố cục rõ ràng cùng khả năng tăng cỡ chữ lớn giúp mẹ dễ dàng đọc thông tin, tìm tính năng và thao tác trên các giao dịch.

Sự tinh tế nằm ở chỗ, một trải nghiệm tốt không bắt tất cả mọi người phải sử dụng theo cùng một cách. Người trẻ có thể yêu thích một giao diện hiện đại, thao tác nhanh; trong khi bố mẹ, ông bà cần những hiển thị rõ ràng và dễ tiếp cận hơn. Mỗi người có một thói quen, một nhu cầu và một nhịp sống khác nhau, và một chiếc App "có gu" là chiếc App đủ linh hoạt để đáp ứng những khác biệt ấy.

Ẩn số dư, Tắt tính năng tất toán/rút gốc tiết kiệm, Paste to Pay hay Giao diện chữ lớn đều chỉ là những chi tiết nhỏ. Nhưng khi đặt cạnh nhau trong hơn 2.000 tiện ích ĐỈNH – Sống ĐỈNH, chúng cho thấy một cách tiếp cận khác: công nghệ không chỉ để làm được nhiều việc hơn, mà để mỗi việc được thực hiện theo cách phù hợp hơn với từng người dùng.

TPBank không cần liên tục "show" công nghệ đang làm được những gì. Công nghệ có thể đứng phía sau, để trải nghiệm trở nên nhẹ nhàng hơn ở phía trước: riêng tư khi cần, nhanh khi cần, có thêm một lớp bảo vệ khi cần – và luôn để quyền quyết định ở phía người dùng.

Bởi sau cùng, một chiếc App ngân hàng không nhất thiết phải khiến người dùng trầm trồ ở mọi lần chạm. Sự tinh tế đôi khi nằm ở việc mọi thứ vừa đủ: đủ đơn giản để không phải nghĩ nhiều, đủ thông minh để hỗ trợ đúng lúc và đủ linh hoạt để mỗi người có thể Sống ĐỈNH theo cách riêng của mình.

Không chỉ trên App, TPBank còn đồng hành cùng người trẻ ở nhiều điểm chạm số như Facebook, Instagram, Threads… với cách tương tác gần gũi, trẻ trung và bắt nhịp những điều họ quan tâm. Từ ứng dụng đến mạng xã hội, điều TPBank theo đuổi vẫn là một: thấu hiểu từng người dùng trong những chi tiết nhỏ nhất, để mỗi điểm chạm đều trở thành một trải nghiệm "wow" theo cách rất riêng, và để ai cũng có thể Sống ĐỈNH theo nhịp sống của chính mình.