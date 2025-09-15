APC Fuchs mang 24 tên lửa chống tăng JAGM tạo ra cuộc cách mạng chiến trường

.t1 { text-align: justify; }

Thông tin này được đăng tải trên trang web chính thức của Rheinmetall. Tổ hợp mới này được xây dựng dựa trên xe bọc thép chở quân Fuchs Evolution hiện đại hóa, có bệ phóng thẳng đứng tích hợp với 24 tên lửa chống tăng JAGM.

Ngoài mục đích chính là phá hủy xe bọc thép, nhà sản xuất còn định vị phương tiện này là vũ khí để tấn công các mục tiêu trên không nhờ đầu tự dẫn kết hợp, không cần phải chiếu xạ mục tiêu liên tục.

Đầu dẫn đường đa chế độ của tên lửa JAGM được trang bị cảm biến laser bán chủ động tiên tiến để nhắm mục tiêu phản hồi bằng laser có độ chính xác cao và radar sóng milimet với chế độ "bắn và quên" để tấn công hiệu quả các mục tiêu di chuyển trong mọi điều kiện thời tiết.

Tên lửa JAGM được dự định là sự thay thế hợp lý cho AGM-114 Hellfire và chiếm một vị trí quan trọng không kém so với phiên bản tiền nhiệm, bao gồm việc sử dụng tên lửa từ cả hệ thống trên mặt đất, trực thăng và máy bay.

Xe bọc thép chở quân Fuchs Evolution mang 24 tên lửa chống tăng JAGM.

Hiện nay JAGM đã được xuất khẩu sang các quốc gia như Hà Lan và Vương quốc Anh - những nước đang mua loại tên lửa này để trang bị cho trực thăng tấn công AH-64E.

Ngoài ra JAGM còn được tích hợp vào máy bay chiến đấu F-15E của Mỹ trong các đơn vị thử nghiệm, cho thấy hoạt động tích cực nhằm mở rộng khả năng của tên lửa này trên nền tảng tiêm kích.

Các nhà phát triển cũng chú ý đến khả năng sử dụng nhiều loại đạn tên lửa phổ biến hơn, đặc biệt là AGM-114L Hellfire Longbow, có đầu tự dẫn chủ động và chức năng tương tự, nhưng tầm bắn ngắn hơn - chỉ khoảng 7 - 9 km.

Điều đáng chú ý là một tính năng của tổ hợp này nằm ở khả năng phóng tên lửa theo phương thẳng đứng, cho phép bắn từ các vị trí kín, trong khu vực nhiều cây cối hoặc từ các hầm trú ẩn đã được chuẩn bị sẵn.

Trước đó, Công ty Swiftships của Mỹ đã lần đầu tiên nhận được hợp đồng cung cấp phương tiện không người lái tấn công cho Hải quân Hoa Kỳ.

Phiên bản xuồng tấn công Sea-Stalker được trang bị bệ phóng cho 4 tên lửa đa năng AGM-179 JAGM với đầu dò chế độ kép, có khả năng được dẫn đường bằng tia laser hoặc tự động sử dụng radar sóng milimet riêng.