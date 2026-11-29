Tiến hành kiểm tra phòng 304, căn hộ Hùng Phát, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, phát hiện 05 đối tượng đang có hành vi phạm pháp.

Ngày 27/11/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 06 bị can về tội “Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, qua công tác nắm tình hình, ngày 18/11/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an các phường trên địa bàn Nha Trang, tiến hành kiểm tra phòng 304, căn hộ Hùng Phát, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, phát hiện 05 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ nhiều gói nylon bên trong có chứa ma túy đá cùng các dụng cụ sử dụng ma túy.

05 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA Khánh Hoà

Qua đấu tranh mở rộng, lực lượng Công an xác định Trần Quốc Nhật (Sinh ngày: 03/9/1991; Nơi thường trú: 143 Nguyễn Thái Học, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chỗ ở hiện tại: Phòng 201, căn hộ Đan Chi, địa chỉ: 582/28 đường Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang) là đối tượng bán ma túy cho nhóm trên để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Trần Quốc Nhật khai nhận còn đang cất giấu ma túy để bán cho người khác tại Phòng 201, căn hộ Đan Chi, địa chỉ: 582/28 đường Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang. Tiến hành khám xét nơi ở của Trần Quốc Nhật, lực lượng Công an còn thu giữ nhiều gói ma túy và các dụng cụ dùng để phân lẻ ma túy; đồng thời khai nhận nguốn gốc ma túy là mua của đối tượng tên L.T.T.H đang ở tại một khách sạn trên đường Hồng Bàng, phường Nha Trang. Tiến hành khám xét nơi ở đối với L.T.T.H, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ nhiều gói nylon chứa tinh thể, chất bột màu trắng, 99 viên nén màu xanh, 90 viên nén màu cam, 07 gói nylon chứa tinh thể là ma túy, cùng cân điện tử và nhiều đồ vật liên quan dùng để phân lẻ ma túy.

Đối tượng Trần Quốc Nhật. Ảnh: CA Khánh Hoà

Hiện vụ án đang được lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, truy xét nguồn cung, làm rõ các đối tượng liên quan, quyết tâm bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thể hiện tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, không để ma túy có cơ hội len lỏi, gây ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

Theo Cổng TTĐT CA Khánh Hoà