Ập vào căn nhà trọ, công an phát hiện bí mật 'khủng khiếp' của 3 thanh niên

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày /11, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ nhóm đối tượng, gồm Đ.K.T (34 tuổi, quê tỉnh Thái Bình); L.Q.H (35 tuổi, quê tỉnh An Giang) và L.V.T (24 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) để điều tra, xử lý về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 03/11, Công an xã Phước Thái (huyện Long Thành) đã bắt quả tang Đ.K.T, L.Q.H và L.V.T đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại một dãy nhà trọ ở ấp Long Phú, xã Phước Thái, thu giữ 1 bộ dụng cụ dung để sử dụng ma túy và nhiều vật dụng liên quan.

Từ trái qua phải, các đối tượng: L.Q.H, Đ.K.T và L.V.T. Ảnh: CA Đồng Nai

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Long Thành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 14 giờ 50 phút, ngày 02/11/2024, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang đối tượng N.V.H, SN: 1992, ngụ xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch đang cất giấu 14 gói nylon chứa ma túy đá và nhiều vật dụng có liên quan.

Đối tượng H. cùng tang vật. Ảnh: CA Đồng Nai

Tại cơ quan Công an, H khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện Nhơn Trạch đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.