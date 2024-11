Ập vào một nhà nghỉ, công an phát hiện bí mật 'động trời' của 2 cặp nam nữ

Ngày 5/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an huyện Định Quán phối hợp Công an xã Phú Tân mới đây đã kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nhà nghỉ N.A thuộc ấp 1, xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai do ông N.V.L quản lý.

Tại đây, công an phát hiện bắt quả tang 2 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua làm việc, đối tượng N.T.V khai là nhân viên quán cà phê do V.T.T (sinh năm 1978 ngụ tỉnh Vĩnh Long làm chủ).

N.T.T.H và N.T.V bị bắt quả tang khi đang bán dâm cho khách. Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai

Khi khách có nhu cầu mua dâm thì V sẽ phục vụ. Nếu khách có nhu cầu thêm thì V.T.T sẽ đứng ra phục vụ hoặc nhờ V liên hệ với N.T.T.H đi bán dâm cho khách tại các nhà nghỉ lân cận, mỗi lần bán dâm với giá 400.000 đồng.

Hiện Công an huyện Định Quán đang điều tra, lập hồ sơ xử lý theo quy định.