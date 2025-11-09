Ngày 7/11, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia - ông Touch Sokhak cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ ngay 658 nghi phạm, phần lớn là người nước ngoài, trong chiến dịch kiểm tra hai địa điểm nghi liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng.

Chiến dịch này được tiến hành vào ngày 4/11 bởi nhóm công tác thuộc Ủy ban chuyên trách của Bộ Nội vụ, nhằm triệt phá tội phạm lừa đảo công nghệ, phối hợp với Cảnh sát Quốc gia Campuchia và Cảnh sát tỉnh Svay Rieng, dưới sự giám sát pháp lý của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Svay Rieng.

Hai mục tiêu chính của chiến dịch

Mục tiêu 1: Một tòa nhà trên đường bê tông, tại phường Bavet Trung tâm, nơi lực lượng chức năng phát hiện 57 người nước ngoài (15 nữ), thuộc 6 quốc tịch. Trong số này có 12 người Campuchia đảm nhiệm các công việc vệ sinh, an ninh và phiên dịch.

Mục tiêu 2: Một tòa nhà cao 9 tầng trên đường Kampong Spien, cùng phường, phát hiện 601 người nước ngoài thuộc 4 quốc tịch.

Qua kiểm tra hồ sơ và phân tích sơ bộ, Ủy ban chuyên trách kết luận: Mục tiêu 1 là nơi thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến dưới danh nghĩa cơ quan chức năng để uy hiếp nạn nhân.

Mục tiêu 2 là nơi thực hiện nhiều chiêu trò lừa đảo khác, bao gồm: đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao, lập ngân hàng giả, tạo mối quan hệ tình cảm giả, đăng ký tham gia marathon giả, và sử dụng công nghệ AI Deep Fake để giả mạo video, hình ảnh nhằm lừa đảo danh tính.

Trang phục đóng giả cảnh sát Tokyo - Nhật Bản bị thu giữ

Phía truyền thông Nhật Bản cũng thông tin thêm, vào ngày 4/11, trong số những người nước ngoài bị lực lượng điều tra Campuchia đã tạm giữ có 13 công dân Nhật Bản. Những người này đang bị thẩm vấn về nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Campuchia đã hoàn tất việc xác minh danh tính 13 người vào ngày 5/11. Đại sứ quán cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để xử lý vụ việc một cách thích hợp.”

Trường hợp công dân Nhật Bản bị liên quan đến các nhóm lừa đảo đặc biệt và bị bắt giữ tại Campuchia không phải là hiếm. Tháng 5 vừa qua, 29 công dân Nhật Bản đã bị bắt tại một trung tâm lừa đảo ở phía tây bắc Campuchia, sau đó bị cảnh sát tỉnh Aichi, Nhật Bản bắt giữ.

Ngoài ra, một số thanh niên Hàn Quốc cũng bị lừa sang Campuchia với lời hứa “công việc thu nhập cao” rồi bị giam giữ và ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo, những vụ việc này liên tiếp được phát hiện đến tháng 10/2025.

Lực lượng chức năng Campuchia đang thực thi luật pháp nhằm xử lý các vụ lừa đảo trực tuyến. Các nghi phạm và đối tượng liên quan bị bắt giữ, đưa ra xét xử và thực hiện thủ tục trục xuất về nước, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin về các đường dây xuyên biên giới trong và ngoài khu vực.

Ông Touch Sokha nhấn mạnh, chiến dịch lần này là một bước đi mới, thể hiện quyết tâm và nỗ lực thực sự của Campuchia trong việc góp phần giải quyết vấn nạn lừa đảo trực tuyến mang tính toàn cầu. Chỉ riêng trong 9 tháng đầu năm 2025, Cảnh sát Quốc gia Campuchia đã điều tra và triệt phá 48 vụ lừa đảo trực tuyến, đồng thời trục xuất tổng cộng 2.722 người nước ngoài ra khỏi Campuchia.

Chiến dịch này tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của Campuchia trong việc bảo vệ công dân, duy trì an ninh trật tự và phối hợp quốc tế nhằm chống lại các hình thức tội phạm công nghệ ngày càng tinh vi.

