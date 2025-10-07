Áp thuế 50% vì mua dầu Nga, người Mỹ phải trả giá đắt đỏ cho một mặt hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, Việt Nam cũng đang tham gia cuộc đua xuất khẩu

Ảnh minh họa

Theo FT, giá tôm tại Mỹ đang tăng vọt sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thuế quan nặng nề đối với Ấn Độ – nhà cung cấp tôm lớn nhất của nước này. Đây được xem là một trong những mặt hàng thực phẩm đầu tiên phản ánh rõ rệt tác động từ chính sách thương mại mới của Washington.

Theo dữ liệu thị trường, giá bán buôn trung bình tôm trắng bóc vỏ đã tăng lên 6,25 USD/pound, tăng khoảng 21% kể từ tháng 4. Mức tăng này xuất phát từ việc chính quyền ông Trump áp thuế 25% lên tôm nhập khẩu từ Ấn Độ vào mùa hè vừa qua – mức thuế sau đó được nâng gấp đôi lên 50% vào tháng 8. Trong khi đó, hàng nhập từ Ecuador, một nguồn cung lớn khác, cũng đang chịu mức thuế trung bình 21,9%.

Sự leo thang của giá tôm đang gây sức ép lên chuỗi cung ứng và các doanh nghiệp dịch vụ ăn uống tại Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu do lo ngại nền kinh tế chậm lại. Các nhà hàng từng tận dụng độ phổ biến của món tôm để thu hút thực khách giờ phải tìm cách điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

Chuỗi nhà hàng Red Lobster đã đổi chương trình “Endless Shrimp” nổi tiếng của mình thành “Ultimate SpendLESS Shrimp”, với giá 15,99 USD cho ba món tôm, nhằm cắt giảm chi phí sau khi phiên bản cũ từng khiến hãng lỗ 11 triệu USD trong quý III/2023 và dẫn tới phá sản. Giám đốc điều hành Damola Adamolekun cho biết chương trình mới “bền vững hơn, nhưng vẫn đảm bảo giá trị và hương vị mà khách hàng mong đợi”.

Các chuỗi nhà hàng khác như Olive Garden, Cheesecake Factory và Cracker Barrel cũng đang điều chỉnh thực đơn và giá bán để thích ứng với chi phí nguyên liệu cao hơn. Darden Restaurants – chủ sở hữu Olive Garden cho biết các món tôm đặc biệt trong thời gian giới hạn đã giúp thúc đẩy doanh số trong quý vừa qua, song doanh nghiệp vẫn phải tính toán lại chi phí nguyên liệu.

Trong khi đó, một số chuỗi nhà hàng nhỏ hơn như Angry Crab Shack đã tận dụng thời gian trước khi thuế có hiệu lực để nhập kho lượng lớn tôm đông lạnh nhằm giữ giá thấp. Tuy nhiên, nguồn hàng dự trữ này hiện dần cạn kiệt, buộc doanh nghiệp phải cân nhắc tăng giá, thay đổi nhà cung cấp hoặc cắt giảm chi phí nhân công. “Chúng tôi đã cố gắng trì hoãn việc tăng giá, nhưng giá tôm đang leo thang,” Chủ tịch Andy Diamond cho biết.

Các nhà cung cấp thực phẩm như HF Foods Group cũng chịu tác động mạnh khi phải gánh tới 70–80% chi phí tăng thêm do thuế quan. “Chúng tôi đang khuyên khách hàng phải xem xét lại thực đơn, thay đổi nguyên liệu và thậm chí điều chỉnh giá bán,” Giám đốc điều hành Felix Lin nói.

Ở chiều ngược lại, những người nuôi tôm tại các bang Louisiana và Florida coi mức thuế mới là “phao cứu sinh”, khi hàng nhập khẩu giá rẻ lâu nay đã khiến giá bán buôn trong nước giảm mạnh. Tuy nhiên, họ thừa nhận sản lượng đánh bắt nội địa không thể bù đắp 90% nguồn cung tôm Mỹ hiện được nuôi ở nước ngoài.

Theo Hiệp hội Thủy sản Quốc gia Mỹ, người tiêu dùng không nên kỳ vọng các chương trình khuyến mãi tôm giá rẻ sẽ kéo dài, khi chuỗi cung ứng và các nhà hàng phải thích nghi với bối cảnh thương mại mới. Dữ liệu từ Circana cho thấy, lượng tôm phục vụ tại các nhà hàng Mỹ đã giảm 7% trong 12 tháng tính đến tháng 8 do giá tăng mạnh.

Về phía Ấn Độ, Chính trị gia N. Chandrababu Naidu, Thủ hiến bang Andhra Pradesh, cho biết ngành nuôi trồng thủy sản của nước này đã thiệt hại khoảng 2,8 triệu USD do ảnh hưởng từ các mức thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đầu năm nay.

Trong một lá thư gửi tới Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman, Bộ trưởng Thương mại Piyush Goyal và Bộ trưởng Thủy sản Rajiv Ranjan Singh, ông Naidu nêu rõ: “Các loại thuế do Mỹ áp đặt đã ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu tôm”. Ông cho biết thêm, ước tính thiệt hại tổng thể lên tới 25.000 crore rupee (tương đương khoảng 2,8 triệu USD), với khoảng 50% đơn hàng xuất khẩu bị hủy bỏ. Bang Andhra Pradesh là trung tâm nuôi tôm lớn nhất của Ấn Độ, chiếm tới 80% tổng lượng tôm xuất khẩu của cả nước.

Đối với Việt Nam, xuất khẩu tôm sang Mỹ trong tháng 8 đạt 92,6 triệu USD, nhỉnh hơn 1,4% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng kim ngạch 8 tháng lên gần 500 triệu USD.

Theo FT﻿