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Áp thấp nhiệt đới mạnh thêm, vào vịnh Bắc Bộ

Nguyễn Hoài
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Nhận định mới nhất cho thấy, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ tiếp tục tăng tốc và mạnh thêm, có thể đi vào vịnh Bắc Bộ vào cuối tuần (22/8).

Vào 7h sáng nay (19/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km về phía đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay dự báo của các mô hình còn tương đối phân tán.

Cơ quan này nhận định, kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão sẽ di chuyển rất chậm theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được chỉ từ 5-10km, tiếp tục mạnh thêm, đi vào đảo Hải Nam, sau đó vào vịnh Bắc Bộ trong khoảng ngày 22/8.

- Ảnh 1.

Dự báo mới nhất về đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Cụ thể, đến khoảng 7h sáng 21/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc đảo Hải Nam với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo sau đó, áp thấp nhiệt đới vượt qua đảo Hải Nam vào vịnh Bắc Bộ. Đến 7h sáng 22/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông vịnh Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, diễn biến của áp thấp nhiệt đới vẫn còn khó lường, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-3,5m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cận cảnh dự án mở rộng cao tốc xuyên núi hơn 3.200 tỷ trước ngày về đích
Tags

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia

Bắc Biển Đông

áp thấp nhiệt đới

tâm áp thấp

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