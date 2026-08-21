Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4, miền Bắc mưa lớn ngày cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của bão số 4 , tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.
Lúc 16h ngày 21/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển chậm theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 3km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 200km về phía Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông Bắc, tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 3km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Đến 16h ngày 23/8, bão số 4 trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 140km về phía Đông Đông Nam, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 50km về phía Đông Bắc, đổi hướng Nam, di chuyển chậm với tốc độ khoảng 3km/h. Bão duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.
Khoảng 16h ngày 24/8, bão số 4 trên vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Đông, đổi hướng Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3km với cường độ cấp 8, giật cấp 10.
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Tác động của bão số 4, Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh . Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có thể chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Ngoài ra, nhận định mưa lớn ở miền Bắc, cơ quan khí tượng cho hay, từ chiều tối 21/8 đến ngày 23/8, Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 300mm. Trong đó, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP Hải Phòng mưa to đến rất to với lượng mưa 150-250mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 120mm trong 3 giờ.
Đêm 21/8, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm.
Giai đoạn đêm 23/8 và ngày 24/8, Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.
Tổng lượng mưa từ chiều tối 21/8 đến ngày 24/8 phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Trong đó, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP Hải Phòng phổ biến 200-300mm, có nơi trên 500mm.
Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau ngày 24/8.