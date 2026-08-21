HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Áp thấp nhiệt đới hướng về Hải Phòng - Quảng Ninh, mưa lớn trở lại

Nguyễn Hoài
|

Sáng sớm nay (21/8), áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Hải Nam của Trung Quốc để vào vịnh Bắc Bộ. Nhận định mới nhất cho thấy, áp thấp nhiệt đới có thể thành bão, đổ bộ khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh khoảng đêm 23/8. Mưa lớn quay lại miền Bắc từ hôm nay, dự báo kéo dài nhiều ngày.

Vào 1h sáng nay (21/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới nằm trên một dải hội tụ nhiệt đới, có sự tương tác và chi phối với nhiều hệ thống thời tiết xung quanh nên diễn biến rất khó lường.

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là sau khi vào vịnh Bắc Bộ, áp thấp nhiệt đới di chuyển rất chậm theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ chỉ đi được 3-5km và mạnh lên thành bão nhờ điều kiện mặt biển ấm.

Đến 1h ngày 22/8, tâm bão trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 180km về phía đông đông nam.

- Ảnh 1.

Dự báo mới nhất về đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Bão sau đó tiếp tục di chuyển rất chậm theo hướng tây tây bắc với tốc độ chỉ từ 3-5km/h, tồn tại lâu trên vịnh Bắc Bộ. Đến 1h ngày 23/8, tâm bão cách đảo Hải Phòng khoảng 100km về phía đông đông nam.

Dự báo khoảng tối và đêm 23/8, bão sẽ áp sát đất liền các tỉnh Hải Phòng - Quảng Ninh, sau đó đi vào đất liền và suy yếu dần.

Tuy nhiên, một kịch bản khác có thể xảy ra và vùng đổ bộ của bão có xu hướng dịch xuống phía nam của đồng bằng Bắc Bộ, hướng tới Hưng Yên - Ninh Bình.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn đã quay trở lại Đông Bắc Bộ từ sáng sớm nay.

Dự báo từ sáng nay đến đêm mai (22/8), khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ ngày 23/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đợt mưa này có khả năng còn kéo dài.

Ngoài ra, trong ngày 21/8, khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 80mm.

Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) hôm nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-3,5m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tất cả người dân có bảo hiểm chú ý thông tin quan trọng
Tags

áp thấp nhiệt đới

đảo Hải Phòng

Vịnh Bắc Bộ

Đông Bắc Bộ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

01:36
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại