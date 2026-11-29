Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 quy định về "quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng" là cơ chế khoan hồng đặc biệt, góp phần bảo đảm giải quyết vụ án nhanh chóng, kịp thời nhưng vẫn bảo đảm tính khách quan, toàn diện.

Cá thể hóa hình phạt trên cơ sở chứng cứ

Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (có hiệu lực từ 1/3/2027) với nhiều nội dung mới, đáng chú ý. Trong đó, có vấn đề áp dụng mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với người tự nguyện nhận tội và chấp nhận hình phạt.

Theo Trần Tuấn Anh - Đoàn luật sư TP Hà Nội, việc bổ sung và hoàn thiện quy định này thể hiện rõ nguyên tắc nhân đạo, khoan hồng trong chính sách hình sự.

Ảnh minh họa sử dụng AI.

Trên thực tế, theo luật sư, nhiều người có thể cùng phạm một tội danh, thậm chí cùng thuộc một khung hình phạt, nhưng mức độ tham gia, vai trò, động cơ và khả năng khắc phục hậu quả lại rất khác nhau. Nếu chỉ áp dụng hình phạt theo một giới hạn cứng mà không xem xét đầy đủ những yếu tố này, kết quả xử lý đôi khi chưa thực sự tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi cũng như nhân thân người phạm tội.

Vì vậy, luật sư Trần Tuấn Anh cho rằng, cơ chế quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung, tạo điều kiện để Tòa án cá thể hóa hình phạt, ghi nhận những trường hợp người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện nhận tội, tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng, chủ động bồi thường, khắc phục hậu quả hoặc chỉ giữ vai trò giúp sức không đáng kể trong vụ án đồng phạm.

Đặc biệt, việc ghi nhận sự tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt được đề nghị và chủ động khắc phục hậu quả còn có ý nghĩa khuyến khích người phạm tội hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng. Qua đó, quá trình giải quyết vụ án có thể được thực hiện hiệu quả hơn, đồng thời tạo điều kiện để người phạm tội thể hiện thái độ ăn năn, khắc phục những hậu quả do hành vi của mình gây ra.

Tuy nhiên, theo luật sư Vi Sơn Anh - Đoàn luật sư TP Hà Nội, việc quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung phải tuân thủ những điều kiện cụ thể do Bộ luật Hình sự quy định.

Chẳng hạn, theo Điều 57 của Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trường hợp có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ theo luật định có thể được xem xét quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đang áp dụng, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn. Một số trường hợp đặc biệt khác như người phạm tội lần đầu, có vai trò giúp sức không đáng kể hoặc tự nguyện nhận tội, khắc phục ít nhất hai phần ba hậu quả cũng được xem xét theo những điều kiện riêng.

Luật sư Vi Sơn Anh cho rằng, để tránh tình trạng áp dụng thiếu thống nhất hoặc tùy tiện, cần đề cao trách nhiệm của Hội đồng xét xử trong quá trình đánh giá chứng cứ, làm rõ từng tình tiết giảm nhẹ và giải thích cụ thể căn cứ quyết định hình phạt.

Đặc biệt, lý do giảm nhẹ phải được thể hiện rõ trong bản án để các cơ quan tiến hành tố tụng, người bị hại và xã hội có thể kiểm tra, giám sát. Như vậy, sự khoan hồng sẽ được đặt trên nền tảng pháp luật và chứng cứ.

Điều chỉnh định lượng để tránh hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự

Bên cạnh chính sách khoan hồng trong quyết định hình phạt, việc điều chỉnh các mức định lượng trong Bộ luật Hình sự cũng là nội dung có tác động đáng kể đến thực tiễn áp dụng pháp luật.

Luật sư Trần Tuấn Anh.

Theo luật sư Trần Tuấn Anh, các mức định lượng về giá trị tài sản, hàng hóa, số tiền thu lợi hoặc mức thiệt hại thường được sử dụng làm căn cứ xác định ranh giới giữa vi phạm hành chính và tội phạm. Do đó, việc điều chỉnh những ngưỡng này phải bảo đảm phản ánh đúng mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại thời điểm áp dụng.

Đối với nhóm tội xâm phạm sở hữu như trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định mới góp phần hạn chế việc xử lý hình sự đối với những hành vi có giá trị tài sản nhỏ, đồng thời tập trung nguồn lực xử lý những trường hợp có tính chất nguy hiểm hơn.

Với nhóm tội kinh tế, việc điều chỉnh cũng góp phần tránh hình sự hóa những vi phạm mang bản chất dân sự, kinh tế thông thường, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp.

Tuy nhiên, luật sư Vi Sơn Anh lưu ý, việc điều chỉnh ngưỡng định lượng không có nghĩa là mọi hành vi dưới ngưỡng định lượng mới đều không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Pháp luật vẫn quy định những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn người vi phạm đã bị xử phạt hành chính về hành vi tương tự mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về tội tương ứng mà chưa được xóa án tích.

Theo các luật sư, việc hoàn thiện các quy định lần này sẽ góp phần phân hóa trách nhiệm rõ ràng hơn, bảo đảm việc xử lý hình sự thực sự cần thiết và tương xứng với hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, đi cùng với đó, cơ quan chức năng vẫn cần kiểm soát những trường hợp cố tình chia nhỏ giá trị tài sản, thực hiện hành vi nhiều lần hoặc lợi dụng các ngưỡng định lượng mới để né tránh trách nhiệm. Mục tiêu cuối cùng vẫn phải là xử lý nghiêm những hành vi nguy hiểm cho xã hội, đồng thời tránh hình sự hóa những quan hệ kinh tế, dân sự thông thường.