Áp dụng hết các ưu đãi, đây là mức giá tốt nhất cho VinFast VF 5

Mới đây, mạng xã hội đang chú ý tới một bảng báo giá cho mẫu VinFast VF 5. Bảng báo giá này cho thấy mẫu xe bán chạy hàng đầu thị trường đang có mức giá rất tốt nếu được áp dụng hết tất cả các chương trình ưu đãi có thể.

Theo đó, cùng với chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh" đang giảm từ 6-10% giá bán xe, người tiêu dùng có thể áp dụng đồng thời các chính sách khác như ưu đãi dành cho công an / quân đội, hay ưu đãi khi người tiêu dùng chuyển đổi từ xe sử dụng động cơ đốt trong.

Thêm vào đó, việc quy đổi giá trị bảo hiểm thân vỏ và các chiết khấu qua kênh bán hàng cũng góp phần không nhỏ vào mức giá cuối cùng, khoảng 429 triệu đồng.

Bảng báo giá với full ưu đãi khiến dân mạng tò mò về VinFast VF 5.

Khi đặt lên bàn cân so sánh, mức giá 429 triệu đồng của VinFast VF 5 đang tạo ra một sức ép cạnh tranh lớn lên nhiều mẫu xe cùng tầm giá, cũng như các đối thủ trực tiếp cùng phân khúc.

Trên thực tế, số tiền này sẽ ngang bằng, thậm chí thấp hơn chi phí mua các mẫu xe hatchback hạng A truyền thống. Điển hình như mẫu KIA Morning phiên bản AT hiện đang được các đại lý niêm yết ở mức 439 triệu đồng. Tương tự, mẫu xe quen thuộc Hyundai Grand i10 phiên bản Hatchback 1.2 AT cũng có giá bán lẻ đề xuất là 435 triệu đồng.

Khi áp dụng toàn bộ chính sách ưu đãi, giá thực tế của VinFast VF 5 chỉ còn khoảng 429 triệu đồng.

Hơn thế nữa, nếu so sánh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ nhỏ gầm cao, giá bán sau ưu đãi của đại diện VinFast lại càng cho thấy sự chênh lệch rõ rệt. Đơn cử, mẫu Toyota Raize hiện đang được phân phối trên thị trường với mức giá khởi điểm từ 510 triệu đồng và lên tới 522 triệu đồng cho phiên bản hai màu. Trong khi đó, một đối thủ đáng gờm khác là Kia Sonet cũng duy trì mức giá bán tương đối cao, dao động từ 539 triệu đến 624 triệu đồng tùy theo từng phiên bản.

Như vậy, việc định giá thực tế dưới mốc 450 triệu đồng đang thiết lập một khoảng cách an toàn, mang lại lợi thế cạnh tranh lớn cho VinFast VF 5. Đây cũng có thể là một trong những lý do giúp VF 5 trở thành xe bán chạy hàng đầu, với doanh số tháng 4 đạt 4.732 xe (bao gồm cả Herio Green) - xếp thứ 3 toàn thị trường

Xét một cách toàn diện, sự chênh lệch về giá bán giữa VinFast VF 5 và các đối thủ như Toyota Raize hay Kia Sonet chủ yếu xuất phát từ định hướng công nghệ và chiến lược tiếp cận thị trường của từng hãng xe. Trong khi các dòng xe chạy xăng truyền thống phải gánh chịu nhiều chi phí sản xuất linh kiện cơ khí cùng biến động giá nhiên liệu, xe điện lại có lợi thế tối ưu hơn về cấu trúc truyền động cũng như chi phí bảo dưỡng.

Thêm vào đó, các mẫu xe như Raize và Sonet thường giữ mức giá tương đối ổn định, ít khi áp dụng các chương trình giảm giá cộng dồn quy mô lớn như đại diện của VinFast. Điều này giúp VF 5 dễ dàng tạo khoảng cách lên tới gần 100 triệu đồng so với các phiên bản tiêu chuẩn của đối thủ.

Gộp cả doanh số của Herio Grene, VinFast VF 5 đang là một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường.

Về định vị sản phẩm, VinFast VF 5 là một mẫu SUV cỡ A được đánh giá cao nhờ thiết kế ngoại thất trẻ trung, năng động và phù hợp với thị hiếu của người dùng đô thị. Với mức giá dễ tiếp cận, mẫu xe này vẫn mang đến một không gian nội thất được tối ưu cùng khối động cơ điện có hiệu suất vận hành linh hoạt, vượt trội so với nhiều cỗ máy xăng dung tích nhỏ.

Song, lợi thế cốt lõi và cũng là điểm khác biệt lớn nhất của VF 5 so với các đối thủ cùng phân khúc lại nằm ở bài toán chi phí sử dụng. Bên cạnh lợi thế về mức lệ phí trước bạ 0% dành cho ô tô điện, khách hàng sử dụng xe còn được hưởng đặc quyền sạc pin miễn phí tại các trạm sạc công cộng trong một khoảng thời gian nhất định theo chính sách hiện hành của hãng. Chương trình miễn phí sạc này là một ưu thế mang tính chiến lược, giúp chủ xe tiết kiệm được một khoản chi phí nhiên liệu đáng kể hàng tháng.

Nhìn chung, với mức chi phí đầu tư ban đầu hợp lý cộng hưởng cùng chi phí nuôi xe thấp, VinFast VF 5 đang chứng minh đây là một phương án di chuyển tiết kiệm, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của những người đang tìm kiếm một mẫu xe đô thị đa dụng.