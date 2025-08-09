‘Ao hạng A đã cạn, cá Hyundai Grand i10 khó lớn hơn được nữa’

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 155 phát sóng ngày 9/8 trên HTV9.

Ngày 6/8/2021, Hyundai Grand i10 ra mắt Việt Nam. Nội dung chương trình Trên Ghế phát sóng ngày 9/8/2025 sẽ bàn về mẫu xe này.

Hiện nay, các phương tiện truyền thông và trên thị trường, rất nhiều người nhận định “Phân khúc xe hạng A đã bão hòa”. Anh Nam thấy ý kiến này đúng hay sai?

Trước khi đi vào câu trả lời chính, tôi cảm thấy rất vui khi được mời tham gia chương trình này. Bởi vì, Grand i10 là chiếc xe đầu tiên của tôi. Tôi mua chiếc xe đó vào năm 2017 và sử dụng trong 4 năm.

Quay trở lại câu hỏi của anh Việt, tôi nghĩ rằng nhận định “Phân khúc xe hạng A đã bão hòa” là chính xác. Bởi vì, xe hạng A đang đang đứng ở góc tường và bị kẹt ở giữa.

Thứ nhất, các mẫu xe thuộc phân khúc B đang “đè” xuống với những sản phẩm ngày càng rẻ hơn. Thậm chí, mẫu MG5 đến từ Trung Quốc còn rẻ hơn những phiên bản cao cấp của xe hạng A.

Thứ hai, phân khúc này bị các mẫu xe hạng A gầm cao chèn ngang. Dù cũng là hạng A, nhưng có thiết kế to khỏe hơn, giống xe gia đình hơn. Và với người Việt, thẩm mỹ là một yếu tố rất quan trọng.

Như vậy, phân khúc này đang rơi vào thế gọng kìm, chịu sức ép lớn và sẽ khó tăng trưởng. Rõ ràng, chúng ta chứng kiến nhiều mẫu xe phân khúc này đã không còn trên thị trường.

Chiếc Hyundai Grand i10 mà anh Nam từng sử dụng. Ảnh: NVCC

Bên cạnh sự bão hòa, có ý kiến khác cho rằng: “Hyundai Thành Công không thể tăng được doanh số của i10 trở lại nữa đâu”. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi nghĩ rằng nhận định này đúng.

Bởi vì, một cái ao cạn nước rồi, cá bên trong nuôi thế nào đi nữa cũng không thể lớn được. Thậm chí, mực nước trong ao ngày càng cạn nên dù có nỗ lực, chúng ta không thể giúp con cá lớn được.

Đây là hình ảnh ẩn dụ, phân khúc xe hạng A như cái ao và Grand i10 là con cá, cho thấy mẫu xe này rất khó để tăng doanh số. Tổng thể toàn bộ thương hiệu Hyundai có thể không như vậy, nhưng với riêng Grand i10 tôi nghĩ rằng rất khó để tăng trưởng.

Với tình hình hiện nay, liệu Hyundai có ngừng phân phối Grand i10 như cách Honda Brio, Suzuki Celerio,... đã dừng bán tại Việt Nam?

Tôi nghĩ rằng Hyundai sẽ không ngừng bán Grand i10. Bởi hãng thậm chí vẫn giới thiệu biến thể sedan của mẫu xe này, thể hiện Hyundai vẫn muốn mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Chúng ta cần nhìn nhận rằng, một hãng xe có càng nhiều sản phẩm, càng có lợi thế phủ kín mọi phân khúc. Dù “ao Grand i10 đã cạn”, hãng vẫn còn những mẫu xe gần với Grand i10 nhưng Venue là CUV hạng A và Accent là sedan hạng B.

Doanh số Hyundai Grand i10 khó tăng trưởng.

Vì thế, tôi cho rằng Hyundai với vị thế của mình tại Việt Nam sẽ không ngừng bán Grand i10. Tuy nhiên, hãng có thể không tập trung thúc đẩy doanh số mẫu xe này, mà dùng Grand i10 làm đòn bẩy cho những sản phẩm ở phân khúc khác.

Tôi cho rằng, các hãng xe cần phải bày các mẫu xe của mình trước khách hàng như một “bữa tiệc buffet”. Đây là động lực khiến khách hàng tìm tới đại lý, nếu không mua xe này, họ sẽ mua xe khác. Vì thế, không chỉ Hyundai mà nhiều thương hiệu khác đang cố gắng lấp đầy dải sản phẩm để khách hàng lựa chọn, thậm chí một số hãng còn cung cấp tới 5-7 phiên bản cho một dòng xe.

Một ý kiến khác cho rằng “Bây giờ càng ngày càng ít khách cá nhân mua i10”. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi cũng nghĩ rằng lượng khách hàng cá nhân mua Grand i10 chắc chắn sẽ thu hẹp. Bởi khách hàng hiện nay ngày càng khó tính, sự đòi hỏi về thiết kế và vận hành của một mẫu xe ngày càng cao. Trong khi hiện nay, Grand i10 đang phải cạnh tranh với rất nhiều sản phẩm khác nhau.

Với khách hàng cá nhân, tâm lý của nhiều người sẽ cố gắng “cố một chút” bởi suy nghĩ sẽ chỉ mua một chiếc xe và đi mãi mãi. Vì thế, họ sẵn sàng chọn xe ở phân khúc trên để đỡ phải thay đổi.

Ngoài ra, nhiều người có tâm lý chọn một mẫu xe không bị mác chạy dịch vụ, vì thế họ không chọn Grand i10.

Hyundai Grand i10 từng là sự lựa chọn của nhiều đơn kinh doanh taxi.

Đối với biến thể sedan, mẫu xe này từng được một số người kinh doanh chạy dịch vụ lựa chọn vì có thể kết hợp để chạy xe hoa cưới, nhưng giờ đây không còn ai lựa chọn.

Vì thế, tập khách hàng của Hyundai Grand i10 ngày càng ít.

Vậy với khách hàng chạy dịch vụ, Grand i10 còn giữ được vị thế là chiếc xe đầu tiên mà họ nghĩ đến hay không, thưa anh?

Tôi nghĩ rằng, những người mua xe để chạy dịch vụ có thể vẫn sẽ đưa Grand i10 vào danh sách những mẫu xe cân nhắc, không còn là cái tên đầu tiên họ nghĩ đến.

Thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm chuyên để kinh doanh dịch vụ vận tải. Ví dụ, MG5 MT là một mẫu xe rộng rãi, nhiều người sẵn sàng mua mà không quan tâm đến nguồn gốc thương hiệu. Các mẫu xe điện với chi phí tối ưu và được hậu thuẫn bởi một nền tảng gọi xe công nghệ cũng là lựa chọn của nhiều người. Một số khác chọn các mẫu xe 7 chỗ để chạy dịch vụ vì chở được nhiều người và nhiều đồ.

Với Grand i10, tôi nghĩ rằng vẫn sẽ có những đơn vị lựa chọn nhưng không nhiều. Ví dụ, những hãng taxi truyền thống, những đơn vị dạy lái xe…

Anh vừa nhắc đến xe điện. Vậy anh có nghĩ rằng Grand i10 nói riêng và Hyundai Thành Công nói chung sẽ gặp phải trở ngại khi VinFast bán ra những dòng xe Green dành riêng cho chạy dịch vụ hay không?

Thực tế, điều đó đã và đang hiện diện. Bởi vì, Grand i10 đang bị kẹp giữa 2 sản phẩm quá mạnh là VF 3 và VF 5.

Với người kinh doanh dịch vụ, VF 5 có lợi thế khi chi phí sử dụng bằng 0 và được ưu đãi khi chạy trên nền tảng Xanh SM. Trong khi đó, một phần lớn khách hàng sử dụng dịch vụ luôn thích xe mới, và họ không cần hiểu quá rõ mà chỉ biết cứ xe điện là xe mới nên sẽ chọn gọi taxi điện.

Sự xuất hiện của xe điện khiến Grand i10 không còn là lựa chọn đầu tiên của ngành dịch vụ vận tải.

Với người mua xe cá nhân, vì không muốn mua một mẫu xe bị mác dịch vụ nên họ lựa chọn VF 3 để trở nên cá tính và khác biệt. Ngoài ra, chi phí vận hành của VF 3 cũng rất thấp.

Cuối cùng, biến thể sedan từng là sự khác biệt của Grand i10 trên thị trường nhưng hiện cũng không được nhiều người lựa chọn.

Nếu có thể tư vấn cho Hyundai Thành Công, anh sẽ nói gì để Grand i10 duy trì được vị thế trước đối thủ còn lại trong phân khúc là Kia Morning?

Tôi nghĩ rằng, Hyundai Thành Công rất muốn gia tăng doanh số của Grand i10, nhưng với tình hình thị trường hiện tại, việc giữ được vị thế đã là một nỗ lực rất lớn.

Khi tập khách hàng dịch vụ có thể nói là đã mất, hãng buộc lòng phải giữ chân các khách hàng cá nhân. Để làm được điều đó, tôi nghĩ rằng hãy phục vụ họ bằng sự cá tính và thay đổi hình ảnh vốn có của Grand i10 trước đây

Tôi tin rằng hiện vẫn sẽ có rất nhiều người chi nhiều tiền để mua Toyota Yaris, bởi vì mẫu xe này không bị lẫn với các dòng xe chạy dịch vụ. Vì thế, nếu Grand i10 muốn giữ được tập khách hàng của mình, hãng hãy tạo nên sự cá tính, xây dựng cho mẫu xe này một hình ảnh rất đẹp. Không phải điều gì cao siêu, chẳng hạn hãng có thể không gọi là Grand i10 nữa mà thay bằng “Luxury i10” chẳng hạn.

Hyundai Thành Công nên xây dựng cho Grand i10 hình ảnh một mẫu xe cá tính phục vụ nhu cầu cá nhân.

Chúng ta có thể thấy, VinFast cũng đang áp dụng cách làm này. Hai mẫu VF 5 và Herio Green bản chất không khác nhau nhiều, nhưng hãng xe Việt đã định vị lại mục đích sử dụng, VF 5 cho cá nhân và Herio Green cho dịch vụ.

Vì thế, tôi nghĩ rằng vẫn là mẫu Grand i10 đó nhưng hãng biết cách thay đổi để phục vụ khách hàng cá nhân tốt hơn, câu chuyện có thể sẽ khác. Cá nhân tôi đánh giá Grand i10 là một mẫu xe ổn, nhỏ gọn, phù hợp cho phụ nữ vận hành trong phố.

Tôi nhận thấy, trên mạng xã hội hiện nay không có nhiều bài đăng về Grand i10, số lượng người quan tâm và thảo luận về Grand i10 cũng ít.

Vậy theo anh, điều này là bởi Hyundai Thành Công không còn làm truyền thông về mẫu xe này, hay thực sự khách hàng không còn quan tâm đến Grand i10?

Tôi nghĩ rằng cả 2 đều đúng.

Về phía Hyundai Thành Công, hãng không loại Grand i10 ra khỏi dải sản phẩm nhưng mẫu xe này chỉ đóng vai trò đòn bẩy để thúc đẩy doanh số những mẫu xe cao hơn. Hãng xe Hàn Quốc cũng chấp nhận “con sóng i10” đã đi xuống, nên không còn quá nỗ lực đẩy mẫu xe này lên.

Về phía người dùng, tôi có thể khẳng định rằng sự quan tâm của người dùng đối với phân khúc hatchback hạng A đang rất nhỏ giọt. Thậm chí, trong thời gian tới, số lượng người biết đến sự tồn tại của Grand i10 có thể còn rất ít. Bởi những người dùng mới mỗi ngày đang tiếp nhận rất nhiều thông tin về xe điện… nên họ mặc định rằng với tầm tiền đó không còn nhiều lựa chọn ngoài xe điện.

Hyundai Grand i10 tại Việt Nam. Ảnh: Hyundai Thành Công

Khi đó, thị trường tạo nên thế đơn cực, hãng dù cố gắng thế nào cũng khó xoay được thế cục, họ chỉ cố gắng duy trì tập khách hàng đã có. 2 cái tên trong phân khúc này là Hyundai Grand i10 và Kia Morning từng rất lừng lẫy, bán hàng nghìn xe mỗi tháng… nhưng bây giờ chỉ là dĩ vãng.

Cảm ơn anh Nam về những chia sẻ này.