Sự kiện ra mắt The Devil Wears Prada 2 tại Mexico City vừa diễn ra ngày 31/3 đã thu hút sự chú ý lớn khi quy tụ dàn sao đình đám như Anne Hathaway và Meryl Streep. Ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ, cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, mọi sự chú ý lần này lại bất ngờ đổ dồn vào Anne Hathaway - không phải vì vai diễn hay màn tái xuất mà vì một outfit khiến dân tình bàn tán không ngớt.

Tại sự kiện, Anne Hathaway diện một chiếc váy đỏ lấp lánh khá bắt mắt. Nhìn qua thì nổi bật thật, nhưng tổng thể outfit lại vô tình dìm dáng thấy rõ. Thiết kế phần eo và chân váy xòe dài ngang đùi vốn không có vấn đề, thậm chí còn khá tôn dáng, nhưng khi kết hợp với boots cổ cao form rộng khiến cô chỉ còn có một mẩu, thấp đi đáng kể và gần như lọt thỏm trên sân khấu.

Chính vì vậy, màn xuất hiện lần này khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó Anne Hathaway luôn nổi tiếng với vóc dáng cân đối, thanh mảnh và khả năng “cân” mọi kiểu trang phục. Việc một outfit khiến cô mất đi lợi thế hình thể như lần này rõ ràng là khá hiếm gặp.

Diện mạo của Anne Hathaway khiến dân tình bàn tán:

- Cô ấy cần sa thải người bắt cổ mặc outfit này

- Trông Anne nực cười quá, còn Meryl thì đúng chuẩn khí chất đẳng cấp

- Nhân danh trời đất, Anne Hathaway đang mặc cái gì vậy?!

- Stylist đang nghĩ gì khi chọn bộ này vậy?

- Anne xứng đáng với một tạo hình tốt hơn thế này

- Cô ấy có thể cân mọi thứ trừ bộ này

- Cô ấy quá đẹp để mặc một bộ đồ như thế này

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, thứ cứu lại toàn bộ outfit chính là thần thái và visual của Anne Hathaway. Gương mặt sắc sảo, khí chất sang chảnh cùng phong thái tự tin giúp cô vẫn nổi bần bật giữa sự kiện, bất chấp trang phục gây tranh cãi.

Nói về Anne Hathaway, cô không chỉ là một ngôi sao hạng A mà còn là một trong những nữ diễn viên thực lực hàng đầu Hollywood. Cô từng giành Oscar với Les Misérables, ghi dấu ấn qua loạt phim đình đám như The Devil Wears Prada, Interstellar, The Dark Knight Rises… và luôn được đánh giá cao nhờ khả năng biến hóa đa dạng trong diễn xuất. Không chỉ vậy, Hathaway còn là biểu tượng thời trang với gu ăn mặc tinh tế, thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng mặc đẹp.

Về The Devil Wears Prada, với những ai từng yêu thích phần phim đầu tiên, đây không chỉ là câu chuyện về thời trang mà còn là hành trình của Andy Sachs (Anne Hathaway), một cô gái trẻ bước chân vào thế giới tạp chí hào nhoáng và phải đối mặt với bà sếp "ác mộng" Miranda Priestly (Meryl Streep). Phần 2 tiếp tục khai thác cuộc đối đầu và thay đổi quyền lực trong ngành thời trang hiện đại, khi các nhân vật cũ tái xuất trong bối cảnh hoàn toàn mới, là một trong những dự án được mong chờ nhất năm với sự trở lại của dàn cast huyền thoại cùng bối cảnh ngành thời trang thời đại số.

Nguồn: X