Anna Trương - ái nữ nhà diva Mỹ Linh kết hôn, nhan sắc cô dâu thuộc hàng cực phẩm

Dù đang sinh sống và làm việc ở Mỹ từ lâu nhưng Anna Trương (SN 1994) - con gái lớn gia đình nhạc sĩ Anh Quân và Mỹ Linh vẫn nhận được sự quan tâm cực lớn của dân tình. Vì vậy mới đây, thông tin ái nữ nhà diva chính thức kết hôn với bạn trai Tây khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.



Trước đó, Anna Trương khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Hầu hết, mọi thông tin đều do mẹ - nữ ca sĩ Mỹ Linh "nhá hàng" với khán giả nhưng cũng rất kín kẽ, tôn trọng các con. Được biết, Anna Trương và bạn trai Eric Derwallis đã đính hôn từ cuối năm 2020 nhưng đến hiện tại mới tổ chức đám cưới.

Anna Trương xinh đẹp trong ngày cưới tại Mỹ

Anna Trương giản dị nhưng vẫn xinh đẹp trong ngày cưới

Rạng sáng nay 24/5 (theo giờ Việt Nam), Anna Trương khoe ảnh trong đám cưới diễn ra tại Mỹ. Theo đó, hôn lễ của cô và ông xã tổ chức trong một khu vườn với sự góp mặt của gia đình, bạn bè thân thiết.

Trong ngày vui của mình, Anna Trương diện chiếc váy trắng trang nhã, giản dị nhưng khoe trọn nhan sắc xinh đẹp. Cô nàng cũng không cần trang điểm quá cầu kì vẫn chiếm trọn spotlight. Visual của chú rể Eric Derwallis cũng bảnh bao không kém. Cặp đôi nắm tay nhau, gương mặt ánh rõ lên sự hạnh phúc, rạng ngời vì đã có happy ending sau hơn 5 năm hẹn hò.

Cặp đôi dành cho nhau những sự ngọt ngào, hạnh phúc trong ngày vui của cả hai

Anna Trương khiêu vũ cùng bố - nhạc sĩ Anh Quân

Không cần trang điểm cầu kì, Anna Trương vẫn sở hữu visual đẹp xuất sắc

Cũng trong buổi tiệc, Anna Trương còn khiêu vũ cùng bố - nhạc sĩ Anh Quân khiến nhiều người có mặt đều thích thú. Nam nhạc sĩ gửi lời chúc ngắn gọn đến con gái và con rể: "Chúc mừng hạnh phúc hai con!". Cả diva Mỹ Linh và Mỹ Anh cũng đều ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào trong đám cưới và đăng tải rên MXH.

Đáng chú ý, trong một bức hình, Mỹ Linh đang dịu dàng đeo khuyên tai cho con gái, chỉnh trang lại mọi thứ trước khi chính thức bước vào giây phút trọng đại. Từ trước đến nay, tình cảm mà nữ ca sĩ dành cho con riêng của chồng luôn khiến khán giả phải ngưỡng mộ.

Gia đình Mỹ Linh - Anh Quân trong tiệc cưới của con gái cả

Nữ diva ân cần chăm chút trước khi con gái lấy chồng

Trước đó, trên trang Fanpage của mình, nữ Diva vui mừng hé lộ gia đình đón thêm thành viên mới: "Chào Hà Nội thân yêu ít ngày để đến với ngày quan trọng của gái cả. Đi xa chặng đường dài cách đúng nửa vòng trái đất, hai tư giờ bay và chờ đợi. Mình sẽ review sau nhé". Có thể thấy, khoảng cách mẹ kế - con chồng dường như không tồn tại giữa Mỹ Linh và Anna Trương. Cả hai đều dành cho nhau những tình cảm thân mật, sự yêu thương, gắn kết như mẹ con ruột.

Chuyện tình yêu hơn 5 năm và cái kết ngọt ngào của Anna Trương

Anna Trương là con gái riêng của nhạc sĩ Anh Quân. Sau khi tốt nghiệp, cô ở lại Mỹ để làm việc. Hiện tại cô nàng là kỹ sư âm thanh cho một phòng thu nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ, từng đạt được 24 giải Grammy.

Chồng của cô đang sống và làm việc tại Los Angeles. Cả hai có cơ duyên quen biết nhau từ khi thành lập ban nhạc Lands - nơi Anna Trương giữ vai trò hát chính còn Eric đảm nhận chức vụ chơi trống. Anna Trương và vị hôn phu có chung sở thích du lịch, âm nhạc và dễ dàng chia sẻ cho nhau những câu chuyện trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày. Đó cũng là lý do Anna Trương đồng ý gắn bó với bạn trai.

Cặp đôi có hơn 5 năm hẹn hò trước khi quyết định đi đến hôn nhân

Trước khi đi đến quyết định hôn nhân, Anna Trương và Eric Derwallis đã có hơn 5 năm hẹn hò, cả hai thường xuyên cùng nhau đi lưu diễn ở nhiều quốc gia. Ái nữ nhà diva Mỹ Linh tiết lộ Eric Derwallis rất được lòng nhà vợ vì tính cách hiền lành, thân thiện, không khoa trương và luôn biết quan tâm người khác. Trong thời gian hẹn hò, Eric nhiều lần về Việt Nam biểu diễn và gặp gỡ gia đình nhà vợ. Bên cạnh đó, anh cũng hỗ trợ Mỹ Anh rất nhiều trong việc sản xuất nhạc.

Nói về ngày vui của mình, ông xã Anna Trương chỉ thông báo ngắn gọn trên Instagram: "Married" (Tạm dịch: Đã kết hôn). Còn cô nàng bày tỏ: "It was just the best day ever. More photos to come". (Tạm dịch: Đây là một ngày tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Sẽ chia sẻ thêm nhiều ảnh nữa sắp tới).

Trong thời gian hẹn hò, Eric nhiều lần về Việt Nam biểu diễn và gặp gỡ gia đình nhà vợ

Ảnh: FBNV, IGNV

