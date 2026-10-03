Anker ra mắt tai nghe dạng kẹp soundcore AeroClip 2 tại Việt Nam, chất lượng đàm thoại đạt kỷ lục Guiness

AeroClip 2 được Guinness World Records công nhận là tai nghe mở dạng kẹp tai có chất lượng đàm thoại rõ nét nhất thế giới.

Anker Innovations chính thức giới thiệu tai nghe dạng kẹp AeroClip 2 thuộc dòng soundcore nhằm giải quyết triệt để bài toán chất lượng đàm thoại trên các thiết bị tai nghe mở.

soundcore AeroClip 2 giải bài toán chất lượng đàm thoại

Khác với thiết kế in-ear truyền thống, tai nghe mở không tạo độ kín trong ống tai nên thiếu lớp chắn âm học tự nhiên. Giọng nói cùng tạp âm môi trường thường truyền qua không khí và đi vào cụm micro dưới dạng tín hiệu hòa lẫn, khiến hiệu quả lọc âm giảm đáng kể trong môi trường quá ồn.

Tai nghe mở truyền thống tách lời nói khỏi âm thanh xung quanh chỉ bằng cụm micro. Khi hai tín hiệu cùng truyền qua một môi trường, vấn đề cốt lõi nằm ở sự thiếu hụt dữ liệu: không cụm micro nào có thể khôi phục hoàn toàn những âm thanh đã hòa lẫn trong không khí.

Biện pháp bù trừ duy nhất là tăng cường lọc tín hiệu, dẫn đến việc chất lượng cuộc gọi trên tai nghe mở thường suy giảm khi sử dụng ở nơi giao thông đông đúc, phương tiện công cộng hoặc văn phòng mở.

AeroClip 2 giải quyết hạn chế này bằng cách bổ sung nguồn dữ liệu thứ hai độc lập. Cụm sáu cảm biến kết hợp bốn micro MEMS có tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu cao cùng hai bộ phận thu giọng nói có khả năng ghi nhận rung động truyền qua cơ thể thay vì qua không khí. Tín hiệu này bắt nguồn từ dây thanh quản nên chỉ chứa giọng nói của người dùng mà không mang theo âm thanh môi trường.

Việc đọc đồng thời hai luồng dữ liệu theo thời gian thực chuyển bài toán lọc âm thành bài toán suy luận ngay trên thiết bị, trong giới hạn năng lượng của một tai nghe nhỏ gọn. AeroClip 2 thực hiện tác vụ này nhờ chip THUS™, mang lại năng lực tính toán AI cao hơn khoảng 150 lần so với thế hệ tiền nhiệm.

Chất lượng đàm thoại trên AeroClip 2 “chuẩn Guinness”

Nền tảng chip THUS™ trên AeroClip 2 không phải là một công nghệ hoàn toàn mới mà đã trải qua quá trình tinh chỉnh, thương mại hóa và đo lường độc lập trước đó.

Mô phỏng cơ chế của tế bào thần kinh sinh học — nơi lưu trữ và xử lý thông tin tại cùng một vị trí —, THUS™ tích hợp tính toán trực tiếp trong các ô nhớ NOR Flash.

Giải pháp này giúp các tham số không cần di chuyển, tiết kiệm điện năng cho các tác vụ xử lý. Đồng thời, công nghệ tính toán trong bộ nhớ NOR Flash chỉ chiếm khoảng một phần sáu diện tích so với giải pháp dùng SRAM, phù hợp với không gian giới hạn của thiết bị đeo.

Nền tảng này đã được tích hợp thành công trên Anker soundcore Liberty 5 Pro. Tháng 4/2026, Liberty 5 Pro đạt chứng nhận Kỷ lục Guinness Thế giới về điểm chất lượng giọng nói được đo khách quan cao nhất trong lịch sử tai nghe không dây hoàn toàn.

AeroClip 2 tiếp tục đưa nền tảng silicon mới lên thiết kế tai nghe mở — một cấu trúc âm học phức tạp hơn. Đến tháng 9/2026, AeroClip 2 được Guinness World Records công nhận là tai nghe mở dạng kẹp tai có chất lượng đàm thoại rõ nét nhất thế giới.

Liberty 5 Pro và AeroClip 2 thể hiện hai định hướng tương tác khác nhau với môi trường xung quanh.

Trong khi Liberty 5 Pro là tai nghe in-ear kín, tách người dùng khỏi môi trường với công nghệ chống ồn chủ động, AeroClip 2 là tai nghe mở dạng kẹp duy trì sự kết nối với không gian bên ngoài.

Do không có bộ phận đi vào ống tai, người dùng vẫn nghe được âm thanh giao thông, đồng nghiệp hoặc thông báo tại sân bay. Thiết kế này cho phép nhận cuộc gọi trên phố hoặc trao đổi trực tiếp mà không cần tháo tai nghe.

Bốn nâng cấp chính trên AeroClip 2

Tách giọng nói khỏi tiếng ồn môi trường

Chip THUS™ vận hành mô hình mạng nơ-ron để tách giọng nói bằng cách kết hợp tín hiệu trong không khí và tín hiệu rung động cơ thể. Ở Chế độ Thì thầm, hệ thống vẫn đảm bảo âm thanh rõ ràng ở đầu dây bên kia trong môi trường có độ ồn trên 80 dB mà không cần nói lớn. Hệ thống phần cứng này cũng hỗ trợ tính năng phiên dịch AI, tăng độ chính xác ngay từ khâu thu âm đầu vào.

Thiết kế công thái học Comfort-Grip Zone

Không bịt kín ống tai, AeroClip 2 tối ưu độ ôm dựa trên cơ sở dữ liệu với hơn 2.000 bản quét tai 3D. Hãng thiết lập khoảng lực kẹp Comfort-Grip Zone giúp tai nghe bám chắc khi vận động nhưng vẫn tạo cảm giác nhẹ nhàng khi đeo lâu.

Cầu nối chữ C bằng silicone chứa dây titan Golden-Fit™ linh hoạt ôm theo đường cong vành tai. Thiết bị đạt chuẩn kháng bụi và nước IP57, thích hợp cho tập luyện và thời tiết nhiệt đới.

Cấu trúc driver và công nghệ âm thanh

Sản phẩm trang bị driver biên độ lớn 12 mm sử dụng hệ nam châm kép cho dải trầm sâu, kết hợp màng loa từ kim loại chuẩn hàng không vũ trụ và polymer cho dải cao chi tiết.

Năng lượng áp suất âm ở dải tần thấp tăng gấp đôi so với thế hệ AeroClip trước. AeroClip 2 hỗ trợ codec LDAC, đạt chứng nhận Hi-Res Audio Wireless của Japan Audio Society với tốc độ truyền dữ liệu gấp ba lần chuẩn SBC. Tính năng HearID 5.0 hỗ trợ đo thính lực qua ứng dụng để tạo cấu hình EQ tối ưu cho từng cá nhân.

Thời lượng pin và các tính năng phụ trợ

Tai nghe đạt thời lượng sử dụng tối đa 8 giờ cho một lần sạc và lên đến 32 giờ khi kết hợp với hộp sạc. Tính năng sạc nhanh cho phép sử dụng tối đa 4 giờ chỉ sau 10 phút sạc. Hộp sạc tích hợp sạc không dây. Ngoài ra, Chế độ Phone-Free hỗ trợ phát nhạc trực tiếp từ bộ nhớ tai nghe mà không cần kết nối điện thoại.

Tai nghe Anker Soundcore AeroClip 2 được mở bán từ ngày 5/10 tại các hệ thống phân phối chính hãng của Anker ở Việt Nam. Sản phẩm có 4 tùy chọn màu gồm Đen, Đỏ Burgundy, Trắng và Xanh Mist.

Nhân dịp ra mắt, khách hàng chọn bản màu Đỏ sẽ nhận quà tặng kèm là son M.O.I Soft Power Matte Lip Tint, trong khi các màu còn lại đi kèm móc khóa Labubu.