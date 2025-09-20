Ankara chính thức lên tiếng việc 'bán lại S-400 cho Moskva'

Theo ông Peter Suciu - chuyên gia phân tích đến từ tạp chí National Interest (NI) của Mỹ, Nga đang tích cực đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ để mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 do nước này sản xuất.

"Hệ thống S-400 hầu như không được sử dụng kể từ năm 2017, có thể cho phép Nga nhanh chóng thay thế các tổ hợp phòng không bị phá hủy ở Ukraine và nối lại sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ vào chương trình máy bay chiến đấu F-35", tác giả lập luận.

Bài viết lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc không sử dụng hệ thống S-400 mà họ đã mua từ Nga trước đó vì lý do chính trị, mà thay vào đó đang tự phát triển tổ hợp phòng không Celik Kubbe nội địa.

Nhà phân tích chỉ ra rằng chính vì việc mua S-400 mà Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại khỏi chương trình tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-35, vì Washington cho rằng hai nền tảng này không tương thích.

Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định bán lại hệ thống phòng không S-400 Triumf cho Nga.

Mặc dù vậy trong diễn biến mới nhất, các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết với hãng thông tấn TASS rằng Ankara không có kế hoạch trả lại hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Moskva.

"Lập trường của chúng tôi về S-400 không thay đổi", nguồn tin quân sự giấu tên tại Ankara cho biết và nói thêm rằng S-400 đang được Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng.

Trước thực tế trên, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã phủ nhận thông tin về việc Ankara có thể trả lại hệ thống phòng không S-400 mà nước này đã mua trước đó cho Moskva, đồng thời bác bỏ đã có thỏa thuận giữa hai nước.