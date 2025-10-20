HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ánh Viên xinh thế!

Hải Đăng |

Ánh Viên nhan sắc ngày càng thăng hạng, thần thái cuốn hút khó rời mắt.

Từng là "kình ngư số 1 Việt Nam" với hàng loạt huy chương kỷ lục, Nguyễn Thị Ánh Viên nay khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ bởi diện mạo ngày càng xinh đẹp và rạng rỡ. Hình ảnh mới nhất của cô nhận được nhiều lời khen ngợi khi khoe trọn vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sức hút.

Ánh Viên diện váy trắng ôm dáng cực dịu dàng. Gương mặt cô được trang điểm nhẹ, điểm xuyết vài lọn tóc buông hờ khiến tổng thể trở nên mềm mại và nữ tính hơn. Không còn là hình ảnh "nữ chiến binh thép" trên đường đua xanh, Ánh Viên giờ đây mang vẻ đẹp dịu dàng, tự tin và đầy cuốn hút.

Ánh Viên xinh thế!- Ảnh 1.

Ánh Viên trong bộ ảnh mới

Ánh Viên xinh thế!- Ảnh 2.

Ánh Viên xinh thế!- Ảnh 3.

Ánh Viên xinh thế!- Ảnh 4.

Nhiều người nhận xét rằng, kể từ khi giải nghệ, Ánh Viên đã thực sự "lột xác". Cô không còn vẻ khắc khổ của những năm tháng tập luyện căng thẳng mà thay vào đó là thần thái nhẹ nhàng, thư thái. 

Sau khi giải nghệ, Ánh Viên có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Cô tham gia giảng dạy bơi, học thêm các kỹ năng mới và bắt đầu quan tâm đến hình ảnh cá nhân. Ánh Viên từng chia sẻ rằng hiện cô cảm thấy "thoải mái hơn, có thời gian sống cho mình hơn". Chính sự thay đổi tích cực trong tinh thần đã giúp nhan sắc của cô ngày càng nở rộ.

