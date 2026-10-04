Ánh Viên giờ đây đã khác

Có một Ánh Viên hạnh phúc, xinh đẹp hơn ở hiện tại.

Mới đây, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi trở lại thi đấu đỉnh cao. Nhưng ở Ánh Viên của hiện tại xinh đẹp và thoải mái hơn khi bước vào đường đua xanh.

Cuộc sống đời thường, trái ngược với hình ảnh "tiểu tiên cá" quen thuộc trong bộ đồ bơi và mái tóc búi vội trên đường đua xanh năm nào, Ánh Viên ghi điểm tuyệt đối bởi diện mạo xinh đẹp, thanh lịch và thần thái vô cùng tự tin. Sự thay đổi ngoạn mục về gu thời trang lẫn sắc vóc của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý.

Ánh Viên của hiện tại yêu và chăm sóc bản thân nhiều hơn

Ánh Viên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, định hình phong cách cá nhân và mở các lớp dạy bơi dành cho trẻ em. Từ một ngôi sao thi đấu kín tiếng, cô dần trở thành một nhà sáng tạo nội dung được yêu thích trên mạng xã hội nhờ tính cách hồn nhiên, rạng rỡ và những bài học bơi bổ ích. Cuộc sống đầy màu sắc và sự lột xác trọn vẹn từ ngoại hình đến tâm thế của Ánh Viên ở thời điểm hiện tại chính là minh chứng rõ nét cho một tượng đài thể thao đang sống trọn vẹn và hạnh phúc với niềm đam mê của chính mình.

Ánh Viên ngày trở lại

Sau gần 4 năm rời xa các giải đấu thể thao thành tích cao, Nguyễn Thị Ánh Viên bất ngờ trở lại đường đua xanh và gây chú ý khi giành 4 HCV tại Giải bơi - lặn tiền Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Tuy nhiên, nữ kình ngư khẳng định lần tái xuất này không xuất phát từ mục tiêu tìm kiếm huy chương hay chứng minh khả năng.

“4 năm rồi, Viên mới trở lại đường đua. Lần này, Viên trở lại không vì huy chương hay để chứng minh thắng thua, mà đơn giản vì Viên nhận ra mình vẫn còn rất yêu bơi. Viên muốn được bơi, được tập luyện, được sống lại với đam mê và lan tỏa tình yêu với đường đua xanh đến nhiều người hơn, đặc biệt là các bạn nhỏ. Mong rằng trên hành trình trở lại này, Viên vẫn sẽ nhận được sự yêu thương và đồng hành của mọi người”, Ánh Viên chia sẻ.

Ánh Viên trở lại thi đấu với tâm thế thoải mái

Không chỉ gây sốt với diện mạo mới, Ánh Viên vừa qua còn tạo nên bước ngoặt bất ngờ khi chính thức tái xuất. Sự tự tin và năng lượng tích cực hiện tại của Ánh Viên là quả ngọt sau một hành trình dài cống hiến cho thể thao nước nhà. Ánh Viên được đánh giá là một trong những vận động viên vĩ đại nhất lịch sử thể thao Việt Nam khi từng thống trị đường đua xanh khu vực với 25 Huy chương Vàng qua 5 kỳ SEA Games, đồng thời thiết lập vô số kỷ lục quốc gia và đại hội. Đến cuối năm 2022, sau nhiều năm miệt mài thi đấu dưới áp lực cường độ cao, cô quyết định giã từ đội tuyển quốc gia để bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Lần trở lại lần này của Ánh Viên đã không còn những áp lực thành tích, Viên trở lại chỉ đơn giản là yêu bơi và còn muốn được bơi.

Ảnh: FBNV