Ánh Viên giải nghệ rồi vẫn giành 4 HCV bơi 10km trên biển, nhan sắc thăng hạng ngoạn mục, học vấn cũng đỉnh

Tại giải bơi biển quốc tế Oceanman Maldives 2026 – nơi quy tụ hơn 500 VĐV từ 40 quốc gia, Ánh Viên một lần nữa khẳng định đẳng cấp "không đối thủ". Trong hai ngày tranh tài, cô đã thâu tóm trọn bộ 4 HCV ở các nội dung: 2 km cá nhân, đồng đội nữ, lứa tuổi 30-39 và đặc biệt là thử thách khắc nghiệt 10 km.

Ở nội dung 10 km bơi biển, Ánh Viên gây kinh ngạc khi cán đích cùng lúc với VĐV nam dẫn đầu. Hình ảnh cô rạng rỡ, tự tin sải bước phía sau làn nước xanh biếc của "thiên đường" Maldives đã nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước thần thái cuốn hút và nhan sắc ngày càng thăng hạng, mặn mà của cô gái sinh năm 1996 sau khi rời xa áp lực thi đấu đỉnh cao.

Ánh Viên tham dự giải bơi biển

Cô ẵm tới 4 HCV

Nhan sắc rạng ngời, học vấn đỉnh cao

Rời xa áp lực của những đợt tập huấn khắc nghiệt hay những cuộc đua huy chương căng thẳng tại SEA Games, Ánh Viên hiện tại xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới. Không còn là cô gái "ăn ngủ cùng nước hồ clo", Ánh Viên của hôm nay xinh đẹp rạng ngời với làn da khỏe khoắn, phong cách thời trang nữ tính và thần thái tự tin.

Ánh Viên ngày càng xinh đẹp

Sự thay đổi về nhan sắc của "tiểu tiên cá" không đến từ những tác động bên ngoài mà toát lên từ sự tự do trong tâm hồn. Ánh Viên giờ đây bơi vì niềm đam mê thuần khiết, tận hưởng từng sải tay giữa đại dương xanh ngắt thay vì áp lực thành tích. Sự rạng rỡ đó, kết hợp với vóc dáng săn chắc của một vận động viên, đã tạo nên một chuẩn mực mới về vẻ đẹp khỏe khoắn của phụ nữ hiện đại.

Đáng ngưỡng mộ hơn, Ánh Viên còn chứng minh mình là một người phụ nữ toàn diện khi sở hữu nền tảng học vấn đáng nể. Mới đây, cô đã chính thức hoàn thành chương trình đào tạo và nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Thể dục Thể thao tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM.

Ánh Viên đầu tư cho học vấn

Trước đó, Ánh Viên cũng từng gây ấn tượng khi tốt nghiệp cử nhân loại Giỏi và đạt giải Nhất tại Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc. Việc không ngừng trau dồi tri thức sau khi giải nghệ cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của cô cho con đường huấn luyện và quản lý thể thao chuyên nghiệp trong tương lai.

Truyền cảm hứng từ đường bơi đến cuộc sống

Chia sẻ về hành trình 10 km tại Maldives, Ánh Viên hóm hỉnh: "Bơi 10 km ở đảo Maldives dễ lắm, Viên chỉ cho" . Câu nói đùa này không chỉ thể hiện sự khiêm tốn mà còn cho thấy tâm thế thoải mái của một người đã chinh phục được giới hạn của bản thân.

Hiện tại, Ánh Viên đang dành tâm huyết cho Câu lạc bộ bơi lội mang tên mình, tập trung dạy bơi cho trẻ em và đẩy mạnh các chiến dịch phòng chống đuối nước. Với sự kết hợp giữa tài năng thiên bẩm, nhan sắc tỏa sáng và học vấn đỉnh cao, Nguyễn Thị Ánh Viên đang trở thành hình mẫu lý tưởng, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ Việt Nam về nỗ lực bền bỉ và sự hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Không còn là cô kình ngư rụt rè ngày nào, Nguyễn Thị Ánh Viên của tuổi 30 đang ở độ rực rỡ nhất về cả sự nghiệp, nhan sắc lẫn trí tuệ.

