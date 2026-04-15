Vụ người đàn ông bỏ ô tô, nhảy xuống hồ thủy lợi tự tử: Gia đình tiết lộ chuyện buồn của nạn nhân

Sự việc anh P.Q.D. (28 tuổi, ngụ xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) bỏ lại ô tô rồi nhảy xuống đập thủy điện tự tử, xảy ra sáng 15/4 đã khiến dư luận ngỡ ngàng, đau xót. Đến 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể nạn nhân.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, làm việc với cơ quan chức năng, gia đình anh D. cho biết nạn nhân mới ly hôn nên tâm lý buồn bã. Khoảng 5 giờ ngày 15/4, người đàn ông rời khỏi nhà và không rõ đi đâu, sau đó thì xảy ra sự việc đau lòng. Gia đình đã có đơn xin không khám nghiệm tử thi, đưa nạn nhân về lo hậu sự.

Thi thể anh D. được tìm thấy, gia đình xin không khám nghiệm tử thi. (Ảnh: Dân trí)

Trước đó, theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM , khoảng 7 giờ sáng 15/4, một người dân đi tập thể dục đã phát hiện ô tô mang BKS 47A-405.91 đỗ trên thân đập của hồ thủy lợi Krông Búk Hạ (xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk). Sau đó, có một người đàn ông rời khỏi ô tô và nhảy xuống hồ.

Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán, nhờ mọi người xung quanh ứng cứu, đồng thời báo tin cho lực lượng chức năng.

Chiếc ô tô nạn nhân bỏ lại trên cầu.

Công an xã Ea Kly sau khi nhận thông tin đã huy động tối đa lực lượng lặn tìm nạn nhân. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy.