Thiệt hại tại nhà máy lọc dầu Afipsky của Nga do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Những hình ảnh vệ tinh mới đã ghi lại thiệt hại tại nhà máy lọc dầu Afipsk của Nga sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Ukraine thực hiện vào đêm 30 tháng 11.

Hình ảnh được nhà phân tích Brady Afrik của OSINT công bố, cho thấy thiệt hại đáng kể về cấu trúc ở một số khu vực công nghệ của doanh nghiệp.

Các tài liệu được đăng tải cho thấy những khu vực bị cháy và dấu vết của một vụ nổ trong phạm vi sản xuất của nhà máy.

Nhà máy lọc dầu Afipsky nằm ở Lãnh thổ Krasnodar của Liên bang Nga và là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của đất nước này.

Công suất của doanh nghiệp vượt quá 6 triệu tấn mỗi năm và các sản phẩm bao gồm xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không, được Quân đội Nga sử dụng tích cực.

Bản đồ các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu chiến lược của Nga vào mùa thu năm 2025.

Việc gây hư hỏng cơ sở này là một đòn giáng nữa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Moskva, vốn rất quan trọng đối với cả nền kinh tế và hậu cần quân sự của Liên bang Nga.

Cuộc tấn công nói trên nằm trong chiến dịch rộng lớn hơn của Ukraine nhằm phá hủy các nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu và những cơ sở khác do Quân đội Nga khai thác.

Đây là một trong những cuộc tấn công sâu nhất vào lãnh thổ Nga trong những tuần gần đây, chứng minh khả năng hoạt động ở tầm xa và gây thiệt hại chính xác cho các mục tiêu quan trọng của máy bay không người lái Ukraine.

Vụ hỏa hoạn tại Nhà máy lọc dầu Afipsky ở Lãnh thổ Krasnodar của Liên bang Nga sau khi bị máy bay không người lái tấn công vào ngày 26 tháng 9 năm 2025.

Xin nhắc lại rằng gần đây, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tấn công một nhà máy hóa chất ở Lãnh thổ Stavropol và một trung tâm huấn luyện ở vùng Donetsk - hàng chục thương vong đã được xác nhận.