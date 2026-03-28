Ảnh vệ tinh xác nhận 3 chiến đấu cơ Mỹ bị phá hủy trong cuộc tấn công của Iran

Hoàng Vân |

Trang Avia-pro đưa tin, hình ảnh vệ tinh được công bố mới đây đã xác nhận 3 chiến đấu cơ Mỹ tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia bị phá hủy hoàn toàn.

Hình ảnh vệ tinh xác nhận 3 chiến đấu cơ Mỹ tại căn cứ Prince Sultan ở Saudi Arabia bị phá hủy trong cuộc tấn công của Iran, ngày 28/3/2026.

Các nhà phân tích quốc phòng quốc tế đã thu được bằng chứng hình ảnh không thể chối cãi về hậu quả thảm khốc của vụ tấn công tên lửa gần đây của Iran vào căn cứ không quân chiến lược Prince Sultan ở Saudi Arabia.

Hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao do các dịch vụ giám sát độc lập cung cấp đã ghi lại những khoảnh khắc trước và sau vụ tấn công, xác nhận sự phá hủy hoàn toàn 3 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của Mỹ.

Hình ảnh thu được vài giờ trước khi xảy ra sự cố cho thấy rõ 3 máy bay tiếp nhiên liệu cỡ lớn xếp thành hàng, sẵn sàng cất cánh, trên một trong những đường băng của căn cứ không quân.

Một số máy bay khác đang đậu gần đó, cho thấy sự tập trung cao độ của các máy bay khan hiếm trên các đường băng trống của căn cứ không quân vào thời điểm quan trọng.

Hình ảnh vệ tinh chụp ngay sau vụ tấn công cho thấy sự tàn phá hoàn toàn tại cùng một khu vực của sân bay. Khu vực nơi 3 chiếc KC-135 đậu giờ đây là một vùng đất cháy đen khổng lồ, hầu như không còn gì sót lại của máy bay.

Có thể thấy rõ dấu vết của những cú đánh trực diện và những vụ nổ mạnh đã phá hủy hoàn toàn cấu trúc máy bay. Một cột khói dày đặc vẫn đang bốc lên từ đống đổ nát âm ỉ phía trên hiện trường vụ tai nạn.

Một trong những chi tiết quan trọng nhất trong các hình ảnh "sau vụ tấn công" là sự hiện diện của các vết va chạm từ tên lửa Iran trên đường lăn, ngay cạnh máy bay bị phá hủy.

Điều này có thể cho thấy, ít nhất 2 máy bay khác đóng quân gần đó, đã bị hư hại do mảnh đạn hoặc bị thủng do mảnh đạn, khiến chúng không thể hoạt động được.

Các chuyên gia nhấn mạnh, việc mất 3 chiếc KC-135 là một đòn giáng mạnh vào khả năng hậu cần của liên quân, vì những máy bay này rất quan trọng trong việc tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay chiến đấu trên khu vực tác chiến.

