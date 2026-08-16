Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga mở rộng căn cứ UAV gần Ukraine

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga vừa hoàn tất việc xây dựng 16 bệ phóng máy bay không người lái (UAV) tấn công tại căn cứ Tsymbulova ở vùng Oryol, đồng thời duy trì hơn 100 máy bay không người lái tại đây.

Ảnh vệ tinh căn cứ máy bay không người lái Tsymbulova của Nga ở vùng Oryol, cho thấy các bệ phóng và cơ sở hạ tầng dành cho máy bay không người lái tấn công Geran. (Nguồn: Strategic Aviation)

Theo hình ảnh vệ tinh được kênh giám sát Hàng không Chiến lược (Strategic Aviation) của Ukraine công bố ngày 15/8, Nga đã hoàn tất việc xây dựng 16 bệ phóng mới tại căn cứ UAV Tsymbulova, vùng Oryol, chỉ trong khoảng một tháng.

Trong số này có 10 bệ phóng dành cho UAV Geran-5 và 6 bệ phóng dành cho Geran-4. Căn cứ cũng đã có 4 bệ phóng Geran-3 và 3 bệ phóng Geran-2 - dòng UAV Nga sử dụng rộng rãi, được xem là biến thể của Shahed.

Ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất 37 chiếc Geran-5 và 8 chiếc Geran-4 được bố trí tại căn cứ, bên cạnh 56 UAV Geran-2. Như vậy, hơn 100 UAV đang được lưu giữ ngoài trời tại Tsymbulova.

Nga đồng thời tiếp tục mở rộng khu vực lưu trữ. Tại phía tây căn cứ, nhiều công trình mới đang được xây dựng cạnh các nhà kho quy mô lớn, cho thấy năng lực tiếp nhận và bảo quản UAV của cơ sở này có thể còn tăng thêm.

Gần 100 tấm pin mặt trời cũng đã được lắp đặt trên toàn khu vực. Theo Strategic Aviation, hệ thống này có thể cung cấp điện bổ sung cho thiết bị liên lạc, trạm thời tiết và hệ thống dẫn đường, giúp căn cứ duy trì hoạt động khi nguồn điện chính gặp sự cố.

Ảnh vệ tinh cho thấy khu vực mới dành cho nhà chứa máy bay không người lái tại căn cứ không người lái Tsymbulova của Nga ở vùng Oryol. (Nguồn: Strategic Aviation)

Căn cứ không người lái Tsymbulova nằm gần làng Tsymbulova thuộc vùng Oryol của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 175-180 km. Vị trí này khiến cơ sở trở thành một điểm đáng chú ý trong mạng lưới triển khai UAV của Nga.

Việc mở rộng căn cứ diễn ra trong bối cảnh Nga đẩy mạnh sản xuất UAV tấn công chạy bằng động cơ phản lực.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine ngày 12/8 cho biết các nhà máy Nga đang sản xuất khoảng 3.000 chiếc Geran-4 và Geran-5 mỗi tháng, với dây chuyền sản xuất hàng loạt được thiết lập tại đặc khu kinh tế Alabuga ở Tatarstan.

Những diễn biến này cho thấy Nga đang tiếp tục đầu tư vào cả năng lực sản xuất, lưu trữ và triển khai UAV tấn công, trong bối cảnh các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái giữa Nga và Ukraine ngày càng gia tăng.