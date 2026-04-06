Ảnh vệ tinh khu vực giao tranh ác liệt giải cứu phi công Mỹ trên đất Iran

Hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất 18 hố bom xuất hiện dọc theo một số con đường ở miền trung tỉnh Esfahan, cách khoảng 20km tính từ đường băng nơi lực lượng Mỹ tự phá hủy máy bay của mình sau khi chúng bị hư hại.

Những hố bom xuất hiện liên tiếp dọc theo các tuyến đường, rộng khoảng 9m - đủ lớn để phá hủy toàn bộ chiều rộng của những con đường. Chúng dường như bị nhắm mục tiêu một cách có chủ đích.

Ảnh vệ tinh cho thấy hố lớn trên đường, được cho là gần nơi binh sĩ Mỹ được giải cứu. (Ảnh: Airbus)

Trước đó, CNN đưa tin khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến đến sườn núi nơi sĩ quan trên chiếc tiêm kích F-15 bị bắn rơi đang ẩn náu, máy bay Mỹ tiến hành cuộc không kích trong khu vực để đảm bảo lực lượng Iran không thể đến đó trước.

Airbus cũng công bố hình ảnh khác cho thấy hai chiếc xe màu trắng đỗ gần miệng hố. Một vài người có thể được nhìn thấy đang đứng cạnh miệng hố. Theo phân tích của CNN, miệng hố rộng khoảng 12m.

Dù chưa rõ nguyên nhân gây ra hố bom, nhưng việc ném bom ở địa điểm máy bay quân sự rơi không phải là điều bất thường, nhằm ngăn chặn thiết bị nhạy cảm rơi vào tay kẻ thù.

Miệng hố ở cùng khu vực nơi tìm thấy mảnh vỡ máy bay F-15 ở miền trung Iran. (Ảnh: Airbus)

Hôm 3/4, máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle hai động cơ, hai chỗ ngồi của Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời phía tây nam Iran. Phi công được cứu sống ngay sau khi máy bay bị trúng đạn, trong khi cuộc tìm kiếm sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí kéo dài suốt hai ngày.

Thông báo về chiến dịch giải cứu, ông Trump viết trên Truth Social: "Người chiến binh dũng cảm này đang ở phía sau chiến tuyến của địch trong những ngọn núi hiểm trở của Iran, bị kẻ thù truy đuổi và chúng đang ngày càng tiến gần hơn từng giờ".

Ngoài một khẩu súng lục, binh sĩ này còn mang theo thiết bị liên lạc và thiết bị định vị sau khi gặp sự cố. Trong khi lực lượng Iran và Mỹ thực hiện chiến dịch tìm kiếm, sĩ quan vũ khí trên máy bay F-15 trốn trong một khe núi, liên tục di chuyển và có lúc leo lên một sườn núi cao 2.700m để tránh bị lực lượng địch truy đuổi. Vị trí của anh ta vẫn chưa được biết đến, ngay cả đối với Mỹ, trong hơn 24 giờ đầu.

Cuối cùng, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tìm ra nơi ẩn náu của binh sĩ này nhờ sử dụng những gì tờ New York Times mô tả là "khả năng độc đáo" để theo dõi khi viên sĩ quan di chuyển qua địa hình đồi núi và lẩn tránh người dân địa phương.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi chiến dịch này là nhiệm vụ "thực hiện hoàn hảo" và nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa Mỹ và Israel.

“Tôi đã nói chuyện với Tổng thống DonaldTrump, đích thân chúc mừng ông ấy về quyết định táo bạo và nhiệm vụ hoàn hảo của Mỹ trong việc giải cứu phi công mất tích trên lãnh thổ địch. Tổng thống bày tỏ sự cảm kích đối với sự giúp đỡ của Israel", ông Netanyahu đăng trên X.

“Tôi vô cùng tự hào với sự hợp tác của chúng ta trên và ngoài chiến trường là chưa từng có tiền lệ, Israel có thể đóng góp vào việc cứu sống chiến binh Mỹ dũng cảm”, ông Netanyahu cho biết thêm.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực vẫn tiếp diễn và căng thẳng giữa Mỹ - Iran đang leo thang.