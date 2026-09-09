Ảnh vệ tinh hé lộ Triều Tiên xây dựng cơ sở làm giàu uranium mới?

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, Triều Tiên đã xây dựng một cơ sở làm giàu uranium mới tại tổ hợp hạt nhân chính Yongbyon, và bắt đầu vận hành một khu nhà phụ được mở rộng tại cơ sở làm giàu Kangson.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân tại Yongbyon (Triều Tiên). (Ảnh: Reuters)

Trong báo cáo, IAEA cho biết đã dựa vào hình ảnh vệ tinh và các nguồn tin công khai - bao gồm cả những bức ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố - để theo dõi các hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng. Cơ quan này đã không còn thanh sát viên nào tại Triều Tiên kể từ năm 2009.

Thông qua việc so sánh các bức ảnh truyền thông nhà nước chụp chuyến thăm của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vào tháng 6 với hình ảnh vệ tinh được chụp trong quá trình xây dựng, IAEA đã xác định tòa nhà hai tầng mới tại Yongbyon là cơ sở làm giàu uranium thứ hai của khu vực này.

Những bức ảnh chụp chuyến thăm cũng cho thấy, các hệ thống máy ly tâm khí đã được lắp đặt ở cả tầng trên và tầng dưới của tòa nhà chính. Tòa nhà này có thể chứa tới 28 hệ thống như vậy.

Ngoài cơ sở Yongbyon, báo cáo chỉ ra các dấu hiệu cho thấy hoạt động đã bắt đầu từ tháng 1 tại một cơ sở làm giàu uranium ở Kangson, gần thủ đô Bình Nhưỡng, bên trong một khu nhà phụ được xây dựng vào năm 2024.

IAEA cho rằng những diễn biến trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên là vấn đề gây quan ngại sâu sắc.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã nhiều lần bác bỏ thẩm quyền của cơ quan này. Phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở Vienna từng tuyên bố vào tháng 9/2025, rằng vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là không thể đảo ngược, và IAEA "không có quyền pháp lý để can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nằm ngoài Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT)".