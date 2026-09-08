Ảnh vệ tinh hé lộ thiết kế độc đáo của máy bay không người lái bí mật Trung Quốc

Một loại máy bay không người lái tàng hình chưa từng được biết đến của Trung Quốc đã lộ diện.

Các hình ảnh được công bố, bao gồm cả từ mặt đất và vệ tinh đã xác nhận máy bay không người lái tàng hình WZ-X của Trung Quốc có thiết kế cánh khác thường. Cụ thể, phương tiện này có cánh với hình dạng bậc thang - phần bên trong rộng rãi chuyển tiếp mượt mà sang các đầu cánh rất hẹp.

Chiếc UAV đặc biệt này, vốn đã được đặt biệt danh là "Quái vật Malan", có sải cánh khoảng 52m, gần bằng máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit của Mỹ. Điều này khiến WZ-X trở thành máy bay không người lái lớn nhất từng được quan sát trong phi đội của Không quân Trung Quốc (PLAAF).

Các nhà phân tích ước tính máy bay này có khả năng hoạt động ở độ cao hơn 20km và quãng đường hơn 19.000km.

Chiếc UAV này được xếp loại là UAV hoạt động ở độ cao lớn, có khả năng bay đường dài và được thiết kế cho mục đích trinh sát và giám sát chiến lược.

Cánh lớn của WZ-X cho phép nó duy trì hoạt động ở các tầng khí quyển loãng trong thời gian dài, nơi nó hầu như miễn nhiễm với hầu hết các hệ thống phòng không tầm trung.

Điểm nổi bật chính của WZ-X là thiết kế "cánh bay" hai động cơ. Hình dạng độc đáo của cánh (rộng ở giữa và thu hẹp mạnh về phía đầu cánh) giúp cải thiện tính khí động học và giảm lực cản ở tốc độ bay hành trình. Điều này rất quan trọng đối với những chuyến bay dài ngày ở độ cao lớn.

Máy bay không người lái tàng hình WZ-X của Trung Quốc có thiết kế rất độc đáo.

Máy bay không người lái nói trên đang được thử nghiệm tại căn cứ bí mật Malan ở Khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ. Hình ảnh vệ tinh từ tháng 3/2026 lần đầu tiên phát hiện WZ-X cùng với một máy bay không người lái tàng hình cỡ lớn khác là chiếc GJ-X, cho thấy chương trình thử nghiệm đang được đẩy mạnh.

Tên chính thức, nhà sản xuất và mục đích cụ thể của máy bay vẫn chưa được tiết lộ. Các nhà phân tích tin rằng WZ-X có thể được sử dụng gần không phận tranh chấp, nơi mà UAV thông thường sẽ nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của hệ thống phòng không.

Bên cạnh đó, phương tiện tác chiến đặc biệt này cũng có thể đóng vai trò là máy bay chuyển tiếp hoặc trinh sát cho các hệ thống tấn công.