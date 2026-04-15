Ảnh vệ tinh hé lộ tàn tích máy bay Mỹ tại đường băng hẻo lánh ở Iran

Thu Hương |

Hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy xác máy bay Mỹ bị cháy rụi trên một đường băng hẻo lánh tại Iran, nơi diễn ra chiến dịch giải cứu phi công F-15E.

Hình ảnh vệ tinh do Airbus công bố ngày 10-4 và được đài CNN đăng tải ngày 15-4 cho thấy tàn tích cháy rụi của các máy bay quân sự Mỹ tại một đường băng hẻo lánh thuộc tỉnh Esfahan, miền Trung Iran.

Đây là hiện trường của chiến dịch giải cứu sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí trên chiếc F-15E Strike Eagle bị Iran bắn rơi hồi đầu tháng 4.

Xác máy bay Mỹ tại hiện trường chiến dịch giải cứu ở Iran qua hình ảnh vệ tinh mới công bố. Ảnh: Airbus.

Theo đài CNN, các vệt đen lớn phù hợp với dấu vết xác máy bay cháy được ghi nhận tại phía Đông đường băng dài 1200 m, nằm cách TP Esfahan khoảng 50 km về phía Nam.

Các video từ truyền thông nhà nước Iran, được CNN xác định cùng vị trí địa lý, cũng cho thấy hình ảnh xác máy bay Mỹ vẫn còn bốc khói ngay trên đường băng sau chiến dịch.

Video do truyền thông nhà nước Iran quay ngay sau chiến dịch giải cứu cho thấy chiếc máy bay Mỹ đang bốc khói trên đường băng. Video: X @DropSiteNews.

Trước đó, hai chiếc máy bay vận tải tác chiến đặc biệt MC-130J đã chờ sẵn tại đây để đưa đội biệt kích và phi công được giải cứu rời khỏi Iran.

Tuy nhiên, do bị hư hại trong chiến dịch, quân đội Mỹ đã quyết định đánh nổ cả hai phương tiện nhằm ngăn chặn nguy cơ công nghệ rơi vào tay lực lượng Iran.

Hình ảnh được cho là xác máy bay M/HC-130 Mỹ cháy rụi tại điểm đóng quân tiền phương ở nam Iran. Ảnh: X @DropSiteNews.

Hãng thông tấn Anadolu dẫn báo cáo từ tờ Wall Street Journal ngày 5-4 cho biết mỗi chiếc MC-130J có giá trị hơn 100 triệu USD.

Theo Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Không quân Mỹ, MC-130J là dòng máy bay chuyên dụng để đổ quân và triệt thoái binh sĩ trong môi trường thù địch, được trang bị hệ thống phòng thủ tiên tiến cùng khả năng tiếp nhiên liệu trên không.

Một quan chức Mỹ xác nhận việc phá hủy hai máy bay này nhưng không cung cấp chi tiết về nguyên nhân hư hại.

Về phía Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đưa ra thông tin có phần khác biệt.

Trong tuyên bố ngày 5-4, IRGC cho biết lực lượng của họ đã tiêu diệt "các vật thể bay của kẻ thù" xâm nhập vào khu vực miền Trung trong một "nỗ lực giải cứu" mà phía Iran mô tả là "thất bại".

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Qalibaf viết trên mạng xã hội: "Nếu Mỹ có thêm ba 'chiến thắng' như thế này nữa, họ sẽ hoàn toàn lụi bại".

Theo phía Mỹ, lực lượng đặc nhiệm của họ đã giải cứu thành công phi công thứ hai vào hôm 4-4. Sự việc khép lại 36 giờ căng thẳng tại khu vực Tây Nam Iran khi cả quân đội Mỹ và IRGC đều nỗ lực tiếp cận sĩ quan mất tích.

Trung Quốc tạo ra "cơn lốc" trên đường ray, ghi nhận tốc độ tối đa đáng kinh ngạc
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

