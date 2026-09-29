Anh Tú và LyLy sắp cưới?

Fan của Anh Tú và LyLy đang đứng ngồi không yên vì một chi tiết rộ nghi vấn cả hai đang chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Mới đây, người hâm mộ Anh Tú - LyLy được phen “đứng ngồi không yên” trước một động thái đến từ phía gia đình nam ca sĩ. Cụ thể, tài khoản TikTok của bố Anh Tú đăng lại một video ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào giữa nam ca sĩ và LyLy.

Đáng chú ý, bên cạnh video, bố Anh Tú viết: "Mẹ xem ngày rồi nhé". Chỉ một câu ngắn gọn lập tức khiến cộng đồng fan lâu năm của cặp đôi "hàng xóm" rần rần. Nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải tín hiệu cho thấy gia đình đã bắt đầu tính chuyện trăm năm cho Anh Tú và LyLy hay không.

Bố Anh Tú đăng lại video ngọt ngào của nam ca sĩ với LyLy, đính kèm là dòng chú thích khiến fan nghi vấn cặp đôi đang chuẩn bị về chung một nhà

Thực tế, tài khoản của bố Anh Tú trước đó cũng không ít lần đăng lại những khoảnh khắc tình cảm của con trai và LyLy. Tuy nhiên, dòng trạng thái lần này đặc biệt gây chú ý bởi cụm từ "xem ngày" vốn thường được liên tưởng đến những dịp trọng đại như cưới hỏi.

Từ đây, một bộ phận người hâm mộ bắt đầu bàn tán về khả năng Anh Tú và LyLy đang tiến đến một cột mốc mới. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng hai bên gia đình có thể đã tính đến chuyện chọn ngày lành để tổ chức đám cưới.

Dù vậy, đây vẫn chỉ là suy đoán của cư dân mạng. Anh Tú và LyLy hiện chưa lên tiếng xác nhận chuyện chuẩn bị kết hôn. Nhưng động thái đặc biệt từ phụ huynh cũng đủ khiến fan lâu năm của cặp đôi đang rần rần bàn tán.

Fan lâu năm của Anh Tú và LyLy đang rần rần bàn tán giữa lúc bố Anh Tú phát tín hiệu về ngày trọng đại của cặp đôi

Anh Tú và LyLy vốn đã có hành trình gắn bó kéo dài nhiều năm. Cả hai bắt đầu được chú ý khi liên tục kết hợp trong âm nhạc, sau đó trở thành một trong những cặp đôi được khán giả tích cực "đẩy thuyền" nhất Vbiz.

Năm 2022, Anh Tú và LyLy cùng xuất hiện trong MV Hàng Xóm. Không những vậy, cả hai còn ở cùng một khu chung cư. Từ đó, LyLy thường gọi Anh Tú là "anh hàng xóm", còn mối quan hệ giữa hai người liên tục trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Thời điểm ấy, Anh Tú từng nói LyLy là một người bạn rất thân và cả hai chưa xác nhận chuyện yêu đương.

Kể từ khi hợp tác cùng nhau trong âm nhạc, mối quan hệ giữa Anh Tú và LyLy đã rơi vào vòng nghi vấn

Càng về sau, cả hai có nhiều khoảnh khắc khiến khán giả khó lòng không đặt nghi vấn. Anh Tú và LyLy thường xuyên xuất hiện cạnh nhau, đồng hành trong các dự án âm nhạc và có những màn tương tác tình cảm trên sân khấu.

Đơn cử là tại một sự kiện âm nhạc ở Nha Trang vào năm 2025, Anh Tú và LyLy cùng song ca. Sau tiết mục, nam ca sĩ có hành động ôm eo và hôn nhẹ LyLy trên sân khấu. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận mong cả hai sớm công khai mối quan hệ.

Theo thời gian, cả hai không ngần ngại tình tứ trước công chúng, từ sự kiện, đời thường đến trình diễn chung trên sân khấu

Hay trong chương trình Sao Nhập Ngũ 2025, Anh Tú bất ngờ kể lại khoảnh khắc tỏ tình với "ai đó": "Lúc đầu chỉ nghĩ cả hai chỉ là bạn bè, nhưng sau khi tiếp xúc tôi thấy cô gái ấy là người rất tình cảm, yêu thương gia đình. Dần dà tôi và bạn ấy thân thiết hơn và quyết định tỏ tình lần đầu tiên ở cầu Ánh Sao. Lần đó tỏ tình xong thì 2 đứa vẫn còn ngại ngùng".

Dù không nhắc đích danh nhân vật trong câu chuyện, nhưng netizen liền soi chi tiết trùng hợp liên quan đến LyLy. Cụ thể, trong một lần trải lòng, khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ với Anh Tú thì LyLy chia sẻ đó là lần cả hai gặp lại nhau trên cầu Ánh Sao. Lyly kể trước đó cả hai chơi chung qua một nhóm bạn, mối quan hệ dần trở nên thân thiết hơn. Trong một lần đi diễn ở TP.HCM thì Anh Tú không diễn chung mà có lịch riêng ở Hà Nội. Sau 3 ngày, cả hai gặp lại ở cầu Ánh Sao và Lyly cho biết cảm giác lúc đó nhìn thấy Anh Tú là "mừng mừng" và có cảm xúc khá đặc biệt.

Hai câu chuyện có điểm trùng hợp đến lạ khiến cư dân mạng chắc mẩm cô gái mà Anh Tú đề cập trong câu chuyện ở cầu Ánh Sao là Lyly, và "cảm xúc đặc biệt" mà Lyly chia sẻ có lẽ là vì lời tỏ tình của Anh Tú.

Dù hint hẹn hò ngập ngụa nhưng cả hai chưa chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm. Dẫu vậy, từ đồng nghiệp cho đến người hâm mộ đã chắc mẩm Anh Tú và LyLy là một đôi.

Chi tiết cầu Ánh Sao mà Anh Tú và LyLy từng kể lại khiến fan chắc mẩm đó là địa điểm bắt đầu cho chuyện tình cảm của cả hai

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