Anh Tú - LyLy cuối cùng cũng chịu công khai

Tối 30/4/2026, Anh Tú và LyLy cùng xuất hiện tại Carnival Hạ Long với màn kết hợp trên sân khấu ca khúc 50 Năm Về Sau . Trong tiết mục, cả hai liên tục có những tương tác tình tứ, ánh mắt và cử chỉ đầy ăn ý khiến khán giả bên dưới không ngừng reo hò.

Đáng chú ý, phần kết sân khấu được đẩy cảm xúc lên cao khi nhạc nền bất ngờ chuyển sang giai điệu mang màu sắc đám cưới, toàn bộ background phía sau phủ đầy hình trái tim, tạo không khí như một lễ đường thực thụ. LyLy không giấu được nụ cười rạng rỡ khi đứng cạnh Anh Tú trong khoảnh khắc kết màn. Nhiều đoạn clip ghi lại tiết mục nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với hàng loạt bình luận cho rằng đây chẳng khác nào màn công khai của cặp đôi.

Ngay sau đêm diễn, Anh Tú tiếp tục khiến dân tình chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp cùng LyLy trên sân khấu kèm caption: “Bạn muốn hẹn hò 2026”. Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn để lại bình luận bằng một tấm selfie chụp cùng nữ đồng nghiệp cùng dòng trạng thái: “hồi sinh gia tộc”. Loạt động thái này lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ. Nhiều khán giả thích thú khi Anh Tú và LyLy cuối cùng cũng chịu công khai, để lại bình luận muốn "sớm được ăn cỗ".

Mối quan hệ giữa LyLy và Anh Tú từ lâu đã trở thành một trong những “ẩn số” thú vị của showbiz Việt. Dù thường xuyên xuất hiện cạnh nhau, đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống đời thường, cả hai chưa từng chính thức xác nhận chuyện yêu đương. Chính sự mập mờ vừa đủ này lại khiến công chúng càng tò mò hơn về mối quan hệ thật sự giữa hai nghệ sĩ.

Sự kết hợp giữa LyLy - nữ chính trăm tỷ, nhạc sĩ đứng sau nhiều bản hit đình đám và Anh Tú - giọng ca thực lực giàu cảm xúc tạo nên nhiều hiệu ứng tích cực trong âm nhạc. Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm chung, cả hai còn nhiều lần xuất hiện như những người bạn đồng hành thân thiết trong sự nghiệp của nhau.

Anh Tú thường có mặt trong những cột mốc quan trọng của LyLy, từ việc đồng hành khi cô tham gia các hoạt động tại Trung Quốc đến các buổi ra mắt sản phẩm cá nhân. Ở chiều ngược lại, LyLy cũng nhiều lần xuất hiện cổ vũ Anh Tú tại các chương trình thực tế hay sự kiện âm nhạc. Chính sự hỗ trợ qua lại bền bỉ này khiến khán giả càng tin rằng mối quan hệ của họ không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp.

Từ những màn trêu đùa, các vlog đời thường cho đến những lần "phát cẩu lương" nhẹ nhàng, tất cả đều khiến công chúng liên tục "đẩy thuyền"

Trên mạng xã hội, cặp đôi cũng duy trì cách tương tác tự nhiên, thoải mái. Từ những màn trêu đùa, các vlog đời thường cho đến những lần “phát cẩu lương” nhẹ nhàng, tất cả đều khiến công chúng liên tục “đẩy thuyền”. Tuy nhiên, trước mọi câu hỏi trực diện về tình cảm, Anh Tú và LyLy vẫn lựa chọn cách phản hồi đầy khéo léo.

Trong nhiều lần xuất hiện trước truyền thông, cả hai thường gọi nhau là “hàng xóm thân thiết”. Cách định nghĩa vui vẻ này vừa giúp họ giảm áp lực từ dư luận, vừa giữ được khoảng cách an toàn cho đời tư. Đồng thời, việc không xác nhận mối quan hệ cũng được xem là cách để cả hai tập trung vào sự nghiệp thay vì để chuyện tình cảm trở thành tâm điểm.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi, LyLy từng lên tiếng về mối quan hệ với Anh Tú. Nữ ca sĩ chia sẻ bản thân hay Anh Tú không chủ động "đẩy thuyền" và cả hai tôn trọng sự yêu thích của khán giả: “Tôi đã quá quen với chuyện này rồi. Thật sự tất cả những gì mọi người nhìn thấy, như việc ‘đẩy thuyền’ hay các bài báo, thông tin, chưa bao giờ là sự chủ động của tôi hay Anh Tú. Mọi thứ rất tự nhiên. Có người không tin và nghĩ đó là kế hoạch, sắp xếp hay làm hình ảnh, nhưng tôi không như vậy.

Dù tin đồn có thật hay không, tôi không bao giờ đem chuyện tình cảm ra đánh bóng tên tuổi. Tôi tin không có nghệ sĩ nào mong muốn âm nhạc của mình bị xếp sau chuyện tình cảm. Âm nhạc với người nghệ sĩ là điều tiên quyết. Tôi và Anh Tú đều đang hoàn thiện bản thân mỗi ngày để cống hiến cho khán giả. Còn tin đồn tình cảm, tôi nghĩ đôi khi cũng là gia vị giúp mọi người cảm thấy vui hoặc giải trí, và đó cũng là điều tốt.”

