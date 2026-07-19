"Anh trai và cái đuôi nhỏ" có gì sau những tiếng cười?

Sau những tập đầu tạo tiếng cười từ sự vụng về của các nghệ sĩ khi chăm trẻ, "Anh trai và cái đuôi nhỏ" đang mở rộng hành trình bằng những trải nghiệm giúp các em nhỏ rèn luyện kỹ năng sống, khám phá văn hóa và từng bước trưởng thành.

Từ vui chơi đến hành trình trải nghiệm

"Ngày hội đa văn hóa" là điểm nhấn của tập phát sóng mới khi sáu "đuôi nhỏ" cùng các nghệ sĩ khoác lên mình trang phục truyền thống của nhiều quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy, Mỹ, Australia hay Ukraine để bắt đầu chuyến khám phá thế giới thu nhỏ.

Các em lần lượt nhận diện những biểu tượng quen thuộc như Chợ Bến Thành, núi Phú Sĩ, tháp nghiêng Pisa, sau đó chuyển sang chủ đề ẩm thực với những món ăn phổ biến ở nhiều quốc gia. Khoảnh khắc bé UYU gọi hamburger là "bánh mì kẹp thịt" thay vì sử dụng tên tiếng Anh mang đến nhiều tiếng cười bởi cách diễn đạt rất tự nhiên của trẻ nhỏ.

Điều đáng chú ý là chương trình không dừng ở việc giới thiệu kiến thức qua hình ảnh. Sau phần nhận diện, các "đuôi nhỏ" được tự tay làm pizza dưới sự hướng dẫn của ISAAC và các anh trai. Mỗi em lựa chọn nguyên liệu, trang trí chiếc bánh theo ý thích rồi cùng thưởng thức thành quả của mình.

Nhìn riêng, đây là một hoạt động mang màu sắc giải trí. Nhưng đặt trong mạch phát triển của chương trình, "Ngày hội đa văn hóa" lại là bước tiếp theo của chuỗi trải nghiệm mà ê-kíp đã xây dựng từ nhiều tập trước.

Trước đó, sau đại hội thể thao ở tập 5, bốn nghệ sĩ lần đầu ngồi lại để nhìn nhận sự thay đổi của từng em nhỏ thay vì chỉ tổng kết kết quả trò chơi. Isaac cho rằng các anh cần quan tâm nhiều hơn đến những điểm còn thiếu của các bé, còn JSOL thừa nhận giai đoạn đầu chủ yếu là vui chơi, trong khi chặng tiếp theo cần giúp các em hình thành kỹ năng sống và những thói quen tích cực.

Những chia sẻ ấy nhanh chóng được hiện thực hóa khi chương trình bước sang chặng "Cùng nhau trưởng thành". Từ đây, các nghệ sĩ không còn chỉ gặp các bé trong từng thử thách mà chuyển sang sống cùng nhau suốt ba ngày hai đêm tại nhà chung.

Các anh phải tự nấu ba bữa chính, chuẩn bị bữa phụ, đưa các bé đi ngủ, thức dậy cùng các em mỗi sáng và xử lý những tình huống phát sinh trong sinh hoạt hằng ngày. Phụ huynh của từng bé cũng gửi những "cẩm nang chăm con" với những thói quen rất riêng, từ cách giúp UYU đánh răng, bí quyết để Tin Tin dễ ngủ hay sở thích của Alex và Chloe. Những chi tiết nhỏ ấy khiến các nghệ sĩ không còn đóng vai người chơi trong gameshow, mà thực sự bước vào vai trò của những người chăm sóc.

Chú thích ảnh

Sự thay đổi ấy tiếp tục được mở rộng ở các tập sau. Một bữa tiệc sinh nhật bí mật dành cho ISAAC trở thành dịp để các bé cùng nhau chuẩn bị, trang trí và thể hiện tình cảm với "anh cả". Tiếp đó là lớp học kỹ năng sống, nơi các em được hướng dẫn cách ứng xử với người lạ trước khi phải đối diện một tình huống giả định do Muộii cùng các khách mời tạo ra.

Thay vì chỉ tạo kịch tính, thử thách này giúp các bé ghi nhớ những quy tắc an toàn thông qua trải nghiệm thực tế.

Đặt cạnh chuỗi hoạt động ấy, "Ngày hội đa văn hóa" không đơn thuần là một trò chơi mới, mà tiếp tục mở rộng thế giới của các em từ kỹ năng sống sang khám phá văn hóa và sự khác biệt giữa các quốc gia.

Hành trình trưởng thành của cả hai thế hệ

Nếu những tập đầu tiên ghi dấu bởi sự vụng về của các nghệ sĩ khi lần đầu chăm trẻ, thì đến thời điểm hiện tại, điều tạo nên sức hút của "Anh trai và cái đuôi nhỏ" không còn nằm ở những tình huống hài hước ấy.

Qua từng tập phát sóng, khán giả có thể thấy sự thay đổi diễn ra ở cả hai phía. Các "anh trai" không còn lúng túng khi chăm sóc trẻ mà bắt đầu biết phân chia công việc, đọc truyện trước giờ ngủ, nấu ăn, tổ chức hoạt động và đồng hành cùng các bé trong những trải nghiệm mới.

Khách mời JAYSONLEI ở tập 9 cũng nhanh chóng hòa nhập khi cùng các bé làm pizza, chăm các em ngủ trưa và hỗ trợ các thành viên còn lại. Cody Nam Võ thậm chí hài hước nhận xét JAYSONLEI đủ khả năng trở thành thành viên chính thức nếu chương trình có mùa tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, các em nhỏ cũng dần bộc lộ sự thay đổi sau nhiều tuần sống cùng các anh. Danil mạnh dạn giao tiếp hơn, Chloe cởi mở hơn trong các hoạt động tập thể, còn Alex ngày càng thể hiện vai trò của một người anh cả trong nhóm. Trong bữa ăn ở tập mới, các bé chủ động nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ - một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy những thói quen tích cực đang được hình thành một cách tự nhiên.

Đó cũng là điểm khác biệt của "Anh trai và cái đuôi nhỏ" so với nhiều chương trình thực tế có trẻ em tham gia. Thay vì khai thác những câu nói ngộ nghĩnh hay những phản ứng đáng yêu để tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, chương trình dành nhiều thời lượng ghi lại sự thay đổi diễn ra từng ngày. Những thay đổi ấy không đến từ một thử thách riêng lẻ mà được tích lũy qua mỗi bữa ăn, mỗi trò chơi, mỗi buổi tối đọc truyện hay mỗi lần các em tự vượt qua một tình huống mới.

Cuối tập phát sóng, bốn nghệ sĩ tiếp tục nhận nhiệm vụ tổ chức một đêm diễn dành riêng cho các "đuôi nhỏ". Đây cũng là lời hứa ISAAC từng chia sẻ sau khi đưa các bé đến tham quan sân khấu tổng duyệt concert "Anh trai Say Hi": một ngày nào đó, chính các em sẽ được đứng trên sân khấu của mình.

Nếu sân khấu ấy là điểm kết của hành trình, thì điều đáng nhớ nhất có lẽ không nằm ở những tiết mục biểu diễn. Giá trị mà chương trình tạo dựng đến từ quá trình đồng hành, khi những người vốn không có kinh nghiệm chăm trẻ dần trở thành chỗ dựa để các em tự tin khám phá thế giới, còn những "cái đuôi nhỏ" cũng từng bước học cách sẻ chia, biết quan tâm đến người khác và mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn.