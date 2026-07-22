"Anh trai" Bùi Duy Ngọc ra mắt MV mới, kể chuyện tình không như mong đợi

MV mới được lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm của Bùi Duy Ngọc, lang thang giữa thành phố trong đêm để đối diện với những cảm xúc và suy nghĩ sâu kín của bản thân.

"Anh trai" Bùi Duy Ngọc vừa chính thức phát hành MV mới mang tên "Điều em muốn". Đây là một bản ballad nhẹ nhàng, không kể về nỗi buồn của một cuộc chia tay thông thường mà là câu chuyện của một người đã đi qua những biến cố trong cuộc sống, lựa chọn buông bỏ mọi thứ bằng sự trân trọng thay vì oán trách.

Trước năm 2020, con đường nghệ thuật của Bùi Duy Ngọc vốn nhiều chông chênh. Anh dồn toàn bộ tâm sức cho công việc đến mức không còn nhiều khoảng trống dành cho tình yêu.

Đến năm 2020, biến cố tai nạn giao thông buộc nam ca sĩ phải rời xa sân khấu nhiều năm. Khoảng thời gian ấy càng khiến anh quyết tâm tập trung cho sự nghiệp. Không thể xuất hiện thường xuyên trên sân khấu Bùi Duy Ngọc tập trung vào giảng dạy thanh nhạc và sản xuất âm nhạc. Anh đứng sau nhiều sản phẩm của các nghệ sĩ như Vicky Nhung, Orange, Ngô Lan Hương, Mỹ Mỹ...

Vì vậy, chuyện tình cảm cũng không diễn ra như kỳ vọng khi chính anh còn chưa có được sự ổn định. Những năm tháng ấy, âm nhạc trở thành nơi Bùi Duy Ngọc tìm lời giải cho mọi câu hỏi về sự nghiệp, tình yêu và chính bản thân mình.

"Điều em muốn" được viết từ những trải nghiệm đó. Câu hát: "Anh mong em đạt được điều em muốn" vừa là lời chúc chân thành gửi đến một người trong quá khứ vừa là lời động viên mà anh dành cho chính mình trong giai đoạn khó khăn nhất, rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn.

Ca khúc "Điều em muốn" được sáng tác bởi Bùi Duy Ngọc và Nguyễn Trần Trung Nguyên. Bùi Duy Ngọc đảm nhận vai trò Producer, hoà âm phối khí bởi Long Rex, guitarist Khôi Vũ.

MV "Điều em muốn" kể câu chuyện về một chàng trai, lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm của Bùi Duy Ngọc, lang thang giữa thành phố trong đêm để đối diện với những cảm xúc và suy nghĩ sâu kín của bản thân.

Nếu ở MV "Cảm ơn đã chung đường" (phát hành tháng 5/2026), khán giả bắt gặp hình ảnh một Bùi Duy Ngọc tích cực và cởi mở thì ở "Điều em muốn", nam ca sĩ cho thấy sự trưởng thành sau những va vấp của cuộc sống, bình thản nhìn lại một chuyện tình đã khép lại.

Thay vì xây dựng một cốt truyện hoàn chỉnh, MV tập trung khai thác dòng cảm xúc và góc nhìn của người nghệ sĩ, tựa như một cuộc dạo bước trong đêm cùng những suy tư không ngừng hiện lên.

Bùi Duy Ngọc là ca sĩ, producer và vocal coach. Anh từng lọt vào bán kết Sao Mai 2015. Sau cuộc thi, anh cùng những người bạn tại Hải Phòng thành lập nhóm The Wings. Năm 2016, nhóm tham gia X-Factor (Nhân tố bí ẩn) và giành ngôi Á quân.

Bùi Duy Ngọc được đông đảo khán giả biết đến hơn khi tham gia "Anh Trai Say Hi" mùa 2. Dù dừng chân ở Livestage 3, anh vẫn để lại dấu ấn với giọng hát nội lực và khả năng sản xuất âm nhạc qua các tiết mục như "Em đã chờ anh bao lâu", "Đã từng". Sau chương trình, nam ca sĩ tiếp tục đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ và kết hợp với Khôi Vũ phát hành ca khúc "Đi về thôi".

Kể từ khi trở lại hoạt động nghệ thuật, Bùi Duy Ngọc đã lần lượt giới thiệu các sản phẩm như "Gọi em" (2025), "Cảm ơn đã chung đường" (2026), "Đi về thôi" (2026, kết hợp Khôi Vũ) và mới nhất là "Điều em muốn".

MV "Điều em muốn" chính thức phát hành vào tối 21/7/2026 trên kênh YouTube Bùi Duy Ngọc Official cùng các nền tảng nhạc số.

ĐIỀU EM MUỐN - BÙI DUY NGỌC - OFFICIAL MUSIC VIDEO



