Nếu chỉ nhìn thoáng, thiết kế ngoại thất của VinFast VF 6 không khác biệt quá nhiều so với bản cũ đang mở bán.

Một chiếc VinFast VF 6 mới đã được bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên VinFast VF 6 mới được bắt gặp thực tế ngoài đời, không có lớp nguỵ trang. Điều đó giúp tạo nên cái nhìn rõ nét hơn về mẫu xe cỡ B này.

Ngoại thất VinFast VF 6 mới

Chiếc VinFast VF 6 mới đỗ cạnh một chiếc đời cũ. Sự khác biệt dễ thấy nhất về thiết kế là cụm đèn trước dạng hình tam giác và không còn khu vực để gắn đèn gầm như bản cũ. Tiếp đến bên hông có bộ mâm hoàn toàn mới, kích thước là 19 inch. Do đó, có thể xác nhận đây là bản Premium (bản cao cấp). Tay nắm cửa chuyển sang dạng liền vào thân xe.

Chiếc VinFast VF 6 mới (màu đen) và bản cũ (màu trắng) có kiểu dáng gần giống hệt. Ảnh: Ta Long

Theo công bố của VinFast, một trong những thay đổi lớn nhất trên VF 6 là hệ thống treo sau chuyển sang dạng dầm xoắn, không còn đa liên kết như ở bản cũ. Treo trước giữ nguyên là loại MacPherson. VinFast VF 6 mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.246 x 1.827 x 1.616 (mm), khoảng sáng gầm 190mm. So với bản hiện hành, xe dài hơn 5mm, hẹp hơn 7mm nhưng cao hơn 36mm.

Ngoài ra, tổng thể hình dáng xe và thiết kế không khác biệt quá nhiều bản cũ. Vị trí cổng sạc vẫn được giữ nguyên ở phía vòm bánh trước bên lái.

Khác biệt lớn ở nội thất

Không có hình ảnh thực tế khoang nội thất của chiếc VinFast VF 6 mới tại trung tâm thử nghiệm khí thải. Theo ảnh công bố của VinFast, cabin của VF 6 mới khác biệt hoàn toàn bản cũ.

Khoang lái được thiết kế lại với màn hình thông tin đặt sau vô lăng và bỏ đi HUD, thay đổi đáng chú ý so với cách bố trí trên thế hệ trước. Kích thước màn hình giải trí trung tâm của bản Premium tiếp tục là loại 12,9 inch nhưng giờ đây bố trí phẳng vào mặt táp-lô thay vì hướng về người lái như bản cũ. Các ô cửa gió điều cũng được thiết kế lại trông mảnh mai hơn. Hệ thống âm thanh trên bản Premium có 8 loa, hệ thống lọc không khí Combi 1.0 và cốp sau chỉnh điện.

Khoang nội thất của VinFast VF 6 mới. Ảnh: VinFast.

Xe sử dụng mô-tơ điện có công suất tối đa khoảng 174 mã lực và bộ pin có dung lượng khả dụng 60kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, VF 6 Premium có phạm vi hoạt động khoảng 480km/sạc. Các thông số này đều cao hơn bản hiện hành. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động thực tế còn phụ thuộc vào tốc độ, điều kiện giao thông, địa hình, nhiệt độ và thói quen sử dụng.

Về khả năng nạp năng lượng, VF 6 mới hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 100kW và sạc AC tối đa 7,2kW trên cả hai phiên bản.

Trang bị an toàn của bản cao cấp bao gồm 6 túi khí, gói ADAS với các tính năng quen thuộc như ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, nhận biết biển báo, hỗ trợ di chuyển khi tắc đường,...

Một số hình ảnh chi tiết VinFast VF 6 mới của hãng công bố