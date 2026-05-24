HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson

Hoàng Dũng - Cấn Hưng
|

So với thế hệ cũ, Peugeot 3008 2026 thay đổi lớn về mặt thiết kế ngoại thất, nội thất và nền tảng khung gầm.

Ngày 23/5, hai mẫu Peugeot 3008 và 5008 đã chính thức lộ diện trong một sự kiện lái thử tổ chức cho giới truyền thông trong nước bởi THACO Auto. Giá bán sẽ được tiết lộ vào ngày 30/5 cùng với những sản phẩm mới của Jeep và RAM.

Về thiết kế, với Peugeot 3008 thế hệ mới sở hữu kiểu dáng SUV lai coupe với phần mui vuốt dốc, mang lại diện mạo trẻ trung và giàu chất thể thao hơn rõ rệt so với thế hệ 3008 trước đó, đồng thời tạo liên tưởng gần hơn tới 408. Bộ mâm trên xe lái thử là loại đa chấu 19 inch. Có đủ cảm biến trước/sau và bên hông.

Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson- Ảnh 1.
Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson- Ảnh 2.
Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson- Ảnh 3.
Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson- Ảnh 4.

Dù thay đổi mạnh về hình dáng, khoang hành lý phía sau vẫn giữ dung tích 520 lít, tương đương 3008 hiện hành. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở được kéo dài lên 2.739 mm, tăng thêm 64 mm, góp phần mở rộng không gian cabin, đặc biệt là khoảng để chân cho hành khách ngồi hàng ghế sau.

Bên trong nội thất, cách bày trí của hai mẫu xe đều tương đồng nhau. Cả Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới được trang bị cụm màn hình cong Panoramic i-Cockpit kích thước 21 inch (gồm cả màn tốc độ và màn trung tâm). Màn hình chính có khả năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Khu vực táp-lô còn có màn hình 5 inch để sử dụng các tiện ích về điều hoà, media,... tương tự như "người anh em" 408 GT.

Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson- Ảnh 5.

Cả Peugeot 3008 và 5008 2026 đều sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L, công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Xe dẫn động cầu trước và dùng hộp số tự động 6 cấp.

Xe có nhiều chế độ lái và được tích hợp gói ADAS và các công nghệ hỗ trợ bao gồm camera 360 độ, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh an toàn chủ động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hệ thống nhận diện biển báo giao thông.

Một số hình ảnh khác của Peugeot 3008 mới:

Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson- Ảnh 6.
Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson- Ảnh 7.
Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson- Ảnh 8.
Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson- Ảnh 9.
Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson- Ảnh 10.
Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson- Ảnh 11.
Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson- Ảnh 12.
Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson- Ảnh 13.
Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson- Ảnh 14.
Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson- Ảnh 15.
Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson- Ảnh 16.
Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson- Ảnh 17.
Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson- Ảnh 18.
Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson- Ảnh 19.
Ảnh thực tế Peugeot 3008 đời mới tại Việt Nam: Dáng coupe sành điệu, màn cong siêu dài, chờ giá để cạnh tranh CX-5, Tucson- Ảnh 20.
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc
Tags

Peugeot

Thaco

Peugeot 3008

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại