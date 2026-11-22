Nissan Elgrand e-POWER chuẩn bị bán tại Thái Lan với 2 phiên bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Mẫu MPV cỡ lớn sử dụng hệ truyền động hybrid nối tiếp, dẫn động 4 bánh e-4ORCE và trang bị gói hỗ trợ lái ProPILOT.

MPV cỡ lớn của Nissan sẽ có mặt ở Đông Nam Á

Theo Autolifethailand, Elgrand e-POWER là mẫu xe thứ tư thuộc dòng e-POWER được Nissan đưa về Thái Lan, sau Serena e-POWER, X-Trail e-POWER và Kicks e-POWER. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, giá bán chính thức dự kiến công bố ngày 1/12/2026 tại triển lãm Motor Expo 2026.

Nissan Elgrand là đối thủ mới của Toyota Alphard ở Đông Nam Á. Ảnh: Nissan

Nissan Elgrand e-POWER có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.995 x 1.895 x 1.965 mm, chiều dài cơ sở 3.000 mm. Khoảng sáng gầm đạt 165 mm, bán kính quay vòng tối thiểu 6,2 m và bình nhiên liệu dung tích 67 lít. Đối thủ của mẫu xe này là Toyota Alphard.

Xe được tạo hình cầu kỳ ở nhiều chi tiết mặt trước và mâm. Ảnh: Nissan

Khoang cabin được trang bị hai màn hình cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng màn hình hiển thị thông tin hỗ trợ lái Advanced Drive Assist Display. Xe có 7 cổng USB-C, trong đó cổng dành cho hàng ghế thứ hai hỗ trợ công suất 60W.

Các tiện nghi khác gồm điều hòa tự động 3 vùng, sạc không dây, hệ thống âm thanh Premium Sound 14 loa kèm loa siêu trầm. Nissan cũng chú trọng khả năng cách âm với kính Acoustic Glass, hệ thống chống ồn chủ động ANC và vật liệu cách âm bổ sung.

Khoang cabin có thiết kế tối giản. Ảnh: Nissan

Xe có 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi, bọc da tổng hợp TailorFit. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, có nhớ vị trí và hỗ trợ thắt lưng; ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Hai ghế trước có chức năng sưởi và làm mát.

Điểm nhấn là hàng ghế thứ hai dạng thương gia Exclusive Captain Seats, đi kèm đệm đỡ bắp chân chỉnh điện. Cách bố trí ghế kiểu Theatre-Style Seating giúp hành khách phía sau có tầm nhìn thoáng hơn. Hàng ghế thứ ba có thể gập và cất gọn khi cần tăng không gian chứa đồ.

Hai cửa trượt bên hông và cửa cốp đều đóng mở điện. Cửa trượt có cảm biến đá chân rảnh tay, trong khi cửa cốp cho phép điều chỉnh độ cao mở.

Điểm nhấn là khoang hành khách phía sau. Ảnh: Nissan

Nissan Elgrand e-POWER sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L 3 xi-lanh, công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm. Động cơ không trực tiếp dẫn động bánh xe mà đóng vai trò máy phát điện, cung cấp năng lượng cho hệ thống truyền động điện. Pin lithium-ion có dung lượng 1,8 kWh.

Xe sử dụng hai mô-tơ điện, gồm mô-tơ trước công suất 205 mã lực, mô-men xoắn 330 Nm và mô-tơ sau 136 mã lực, 195 Nm. Hệ dẫn động 4 bánh e-4ORCE phân phối lực kéo giữa hai cầu. Người lái có thể lựa chọn 6 chế độ vận hành gồm Eco, Standard, Sport, Comfort, Snow và Personal.

Động cơ e-POWER là đặc trưng của xe Nissan. Ảnh: Nissan

Nissan Elgrand e-POWER được trang bị gói hỗ trợ lái ProPILOT với kiểm soát hành trình thích ứng có chức năng dừng và khởi hành, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn và cảnh báo va chạm phía trước.

Các công nghệ khác gồm cảnh báo điểm mù, hỗ trợ can thiệp điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh khẩn cấp tự động khi lùi, camera quan sát toàn cảnh 3D và giám sát áp suất lốp. Xe cũng có hệ thống cảnh báo mất tập trung của người lái và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Hai phiên bản, giá bán chưa công bố

Tại Thái Lan, Nissan Elgrand e-POWER có hai phiên bản G e-4ORCE và G e-4ORCE RSE. Xe có 4 màu ngoại thất gồm nâu Fuji Dawn, trắng Prism White, xám Gun Metallic và đen Midnight Black. Nội thất sử dụng tông tím pha xanh đậm Shitan.