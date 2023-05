Ảnh thực tế MG Cyberster: Đẹp nhưng nặng, tăng tốc nhanh như siêu xe, giá khởi điểm quy đổi 1,6 tỷ đồng

Trong tuần qua, tờ Carwow đã có dịp tiếp cận phiên bản tiền thành phẩm của MG Cyberster - mẫu xe thể thao mui trần thuần điện hoàn toàn mới đã được MG công bố tại triển lãm Thượng Hải 2023 diễn ra hồi tháng 4 vừa qua.

Dòng tên này không chỉ là "cánh chim lạ" trong đội hình MG mà còn đánh dấu thương hiệu Anh Quốc trở về với gốc gác của mình khi họ đã không làm xe thể thao mui trần trong nhiều thập kỷ.

Ngay cả khi đã ra mắt chính thức, MG Cyberster vẫn chưa được công bố thông số cụ thể. Tất cả những gì ta có là thông số "rò rỉ" được báo giới Trung Quốc đồn đoán xoay quanh 2 tùy chọn: mô-tơ đơn tiêu chuẩn dẫn động cầu sau công suất 310 mã lực và mô-tơ đôi dẫn động bốn bánh công suất 536 mã lực.

Nếu lấy bản concept làm thước đo, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong chưa đầy 3 giây. Tốc độ tối đa 193 km/h cho bản mô-tơ đơn và 200 km/h cho bản mô-tơ đôi. Chưa có thông số tầm vận hành cũng như dung lượng pin do SAIC sản xuất. Bản concept ban đầu ra mắt từ 2021 có tầm vận hành 800 km nhưng con số này nghe quá xa vời so với thực tế, thay vào đó mức 430 km của MG 4 có vẻ khả dĩ hơn.

Kết cấu hai cửa, trần cong, tỉ lệ phân bổ kích thước cổ điển và hệ thống mui trần vải là những điểm nhấn chính của MG Cyberster.

Kích thước xe to hơn so với xe thể thao mui trần 2 chỗ cổ điển một chút với chiều dài 4.535 mm, chiều rộng 1.913 mm và chiều cao 1.329 mm, chiều dài cơ sở 2.690 mm. So với hai mẫu xe thể thao mui trần hiếm hoi còn lại trên thị trường là Mazda MX-5 và BMW Z4, mẫu xe MG dài hơn lần lượt 620 mm và 211 mm.

Khoang lái xe dùng vô lăng hình chữ U và màn "cong" tạo thành từ 3 màn hình hướng về phía ghế lái

Mặt trái của yếu tố trên là việc MG Cyberster nặng gần gấp đôi Mazda MX-5 (2.075 kg vs 1.058 kg), một phần cũng vì pin điện là một trang bị không hề nhẹ nhàng chút nào.



Giá khởi điểm của MG Cyberster rơi vào mức 55.000 bảng tương đương 1,6 tỉ đồng tại Anh Quốc, con số không thực sự dễ tiếp cận như những gì MG khẳng định. Xe sẽ mở bán trong giai đoạn tháng 7-8 tới đây.