Ảnh thực tế Mercedes-Benz V-Class 2025 gần 3,4 tỷ đồng tại đại lý: Đắt bằng 2 chiếc Carnival cao cấp, đổi lại nhiều trang bị xịn từ tiêu chuẩn

Mercedes-Benz V-Class bản nâng cấp lớn (facelift) đã được đưa về đại lý. Xe có 2 phiên bản là V 300 Avantgarde tiêu chuẩn và V 300 AMG cao cấp hơn, giá lần lượt là 3,399 tỷ và 3,999 tỷ đồng.

V 300 Avantgarde là bản tiêu chuẩn mới của V-Class 2025. Ảnh: Đại lý

Mức giá khởi điểm của V-Class 2025 cao hơn tới khoảng nửa tỷ đồng so với trước đây (2,845 tỷ đồng), đổi lại là một phiên bản cao cấp hơn hẳn từ tiêu chuẩn. Ở mẫu cũ, bản tiêu chuẩn của V-Class là V 250 Luxury.

Giá khởi điểm của V-Class mới cao hơn gấp đôi bản cao cấp của mẫu MPV/minivan Hàn Quốc là Kia Carnival Signature 7 chỗ ngồi (1,548 tỷ đồng). Kích thước V-Class gần tương đương với Carnival, với chiều dài 5.140 mm và rộng 1.928 mm. Con số tương ứng của mẫu xe Hàn Quốc là 5.155 mm và 2.010 mm.

Mặc dù là bản tiêu chuẩn, V 300 Avantgarde có trang bị ngoại thất không khác biệt lớn với V 300 AMG ngoài thiết kế cản và mâm. Bản này có đèn Multibeam LED hỗ trợ chiếu xa thông minh, đèn hậu LED, mâm kích thước 18 inch phối 2 tông màu cùng lưới tản nhiệt dạng "sao rơi" kiểu mới giống hệt trên V 300 AMG cao cấp hơn.

Trang bị ngoại thất V 300 Avantgarde hiện đại không kém V 300 AMG. Ảnh: Đại lý

Ở bên trong, khoang lái của V 300 Avantgarde cũng "xịn" gần bằng V 300 AMG, với cặp màn hình 12,3 inch, hệ thống giải trí MBUX mới, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, vô-lăng 3 chấu thiết kế mới, điều hòa tự động 2 vùng, kính cách nhiệt, hàng ghế trước có chỉnh điện, nhớ vị trí và tích hợp sưởi, hay đèn nội thất 64 màu...

Sự khác biệt lớn ở bên trong 2 bản là hàng ghế giữa. Bản V 300 Avantgarde không có 2 ghế thương gia, tuy nhiên vẫn tách làm 2 ghế độc lập với tựa tay riêng. Cửa dạng trượt đóng/mở điện.

Tiện nghi nội thất V-Class mới cao cấp hơn trước. Ảnh: Đại lý

Động cơ mạnh mẽ hơn cũng là điểm nhấn của V-Class mới. Cả 2 bản dùng động cơ 2.0L công suất 231 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm, kết hợp hộp số 9 cấp và dẫn động cầu sau.

Đặc biệt, V-Class mới còn có ADAS ngay từ bản tiêu chuẩn. Xe có cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh chủ động, ga tự động thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Trang bị an toàn của V 300 Avantgarde còn có camera 360 độ và cảm biến áp suất lốp.

Với động cơ mới mạnh mẽ và nhiều tính năng ADAS, dễ hiểu khi V-Class mới có giá khởi điểm cao hơn hẳn trước đây. Ảnh: Đại lý

Với những nâng cấp đáng chú ý về công nghệ, Mercedes-Benz V-Class 2025 hoàn toàn có khả năng lọt top 5 đề cử hạng mục Xe Gia đình của năm Hạng 2-5 tỷ đồng của Car Choice Awards (CCA) 2025 nếu ra mắt sớm hơn. Đáng tiếc cho V-Class mới, vòng đề cử của CCA năm nay đã khép lại với mẫu xe hiện dẫn đầu lượt bình chọn cũng là MPV/minivan - Volkswagen Viloran có giá hơn 2 tỷ đồng.