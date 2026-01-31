HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ảnh thực tế BMW X3 2026 bản đắt nhất vừa về đại lý: Giá 2,899 tỷ đồng, máy mạnh hơn, 'full' ADAS cạnh tranh GLC 300

Khôi Nguyên |

Sau khi ra mắt thế hệ mới vào năm 2025, BMW X3 vừa bổ sung biến thể 30 M Sport Pro cao cấp nhất với giá 2,899 tỷ đồng. Phiên bản này sở hữu động cơ 258 mã lực mạnh mẽ, cạnh tranh trực tiếp của Mercedes-Benz GLC 300.

Mặc dù đã ra mắt Việt Nam từ tháng 6/2025 nhưng BMW X3 thế hệ mới nay mới có phiên bản 30 (cùng cấp với 30i trước đây). Đây hiện là bản cao cấp nhất của X3 với giá niêm yết 2,899 tỷ đồng. Tên đầy đủ của phiên bản này là X3 30 M Sport Pro. Bản ngay sát là X3 20 M Sport đang có giá 2,649 tỷ đồng.

BMW X3 30 M Sport Pro là phiên bản mới nhất và cao cấp nhất của dòng xe này. Ảnh: Đại lý

Bản BMW X3 30 mới sẽ là đối thủ ngang hàng với Mercedes-Benz GLC 300. Giá của GLC 300 hiện là 2,839 tỷ đồng, thấp hơn một chút. Cả 2 đều là xe lắp ráp trong nước.

Xét về ngoại hình, X3 30 và X3 20 không khác biệt quá nhiều. Một số điểm nhấn ngoại thất của X3 30 M Sport Pro có cụm đèn Adaptive LED tối màu (gói M Shadow Line), lưới tản nhiệt có viền phát sáng, mâm đa chấu 20 inch cùng gói ngoại hình M Sport thể thao. Có thể dễ phân biệt bản này với bản 20 nhờ phanh màu đỏ (thay vì màu xanh).

Diện mạo bản mới gần giống hệt bản 20 M Sport. Ảnh: Đại lý

Ở bên trong, trang bị tiện nghi của X3 30 cũng gần như giống hệt X3 20. Các trang bị đáng chú ý có màn hình kép dạng cong lớn kết hợp loại 12,3 inch và 14,9 inch, cho phép mở Spotify, YouTube và chơi game, vô-lăng 3 chấu M Sport, điều hòa 3 vùng và cửa sổ trời toàn cảnh...

Trang bị tiện nghi bản mới tương đồng bản 20 M Sport. Ảnh: Đại lý

Điểm đặc biệt nhất ở bản X3 30 này đến từ động cơ. Máy 2.0L cho công suất 258 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Thông số này cao hơn so với 190 mã lực và 310 Nm của bản X3 20. Hộp số 8 cấp và dẫn động AWD là tiêu chuẩn.

Về trang bị an toàn, X3 30 sẽ có nhiều tính năng ADAS gồm cảnh báo điểm mù, ỗ trợ phanh khẩn cấp, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường... Một số công nghệ an toàn khác còn có hỗ trợ đỗ xe tự động cùng camera 360 độ.

Bản X3 30 nổi bật nhất ở động cơ mạnh mẽ hơn. Ảnh: Đại lý

Nhìn chung, X3 30 M Sport Pro dành cho những ai tìm kiếm một phiên bản có sức mạnh lớn hơn, trong khi trang bị công nghệ và thiết kế gần như giống hệt X3 20 M Sport.

Một số hình ảnh khác của BMW X3 30 M Sport Pro 2026 tại đại lý:

518 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

Tin ngắn

báo mới

xe sang

BMW

BMW X3

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại