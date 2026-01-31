Ảnh thực tế BMW X3 2026 bản đắt nhất vừa về đại lý: Giá 2,899 tỷ đồng, máy mạnh hơn, 'full' ADAS cạnh tranh GLC 300

Mặc dù đã ra mắt Việt Nam từ tháng 6/2025 nhưng BMW X3 thế hệ mới nay mới có phiên bản 30 (cùng cấp với 30i trước đây). Đây hiện là bản cao cấp nhất của X3 với giá niêm yết 2,899 tỷ đồng. Tên đầy đủ của phiên bản này là X3 30 M Sport Pro. Bản ngay sát là X3 20 M Sport đang có giá 2,649 tỷ đồng.

BMW X3 30 M Sport Pro là phiên bản mới nhất và cao cấp nhất của dòng xe này. Ảnh: Đại lý

Bản BMW X3 30 mới sẽ là đối thủ ngang hàng với Mercedes-Benz GLC 300. Giá của GLC 300 hiện là 2,839 tỷ đồng, thấp hơn một chút. Cả 2 đều là xe lắp ráp trong nước.

Xét về ngoại hình, X3 30 và X3 20 không khác biệt quá nhiều. Một số điểm nhấn ngoại thất của X3 30 M Sport Pro có cụm đèn Adaptive LED tối màu (gói M Shadow Line), lưới tản nhiệt có viền phát sáng, mâm đa chấu 20 inch cùng gói ngoại hình M Sport thể thao. Có thể dễ phân biệt bản này với bản 20 nhờ phanh màu đỏ (thay vì màu xanh).

Diện mạo bản mới gần giống hệt bản 20 M Sport. Ảnh: Đại lý

Ở bên trong, trang bị tiện nghi của X3 30 cũng gần như giống hệt X3 20. Các trang bị đáng chú ý có màn hình kép dạng cong lớn kết hợp loại 12,3 inch và 14,9 inch, cho phép mở Spotify, YouTube và chơi game, vô-lăng 3 chấu M Sport, điều hòa 3 vùng và cửa sổ trời toàn cảnh...

Trang bị tiện nghi bản mới tương đồng bản 20 M Sport. Ảnh: Đại lý

Điểm đặc biệt nhất ở bản X3 30 này đến từ động cơ. Máy 2.0L cho công suất 258 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Thông số này cao hơn so với 190 mã lực và 310 Nm của bản X3 20. Hộp số 8 cấp và dẫn động AWD là tiêu chuẩn.

Về trang bị an toàn, X3 30 sẽ có nhiều tính năng ADAS gồm cảnh báo điểm mù, ỗ trợ phanh khẩn cấp, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường... Một số công nghệ an toàn khác còn có hỗ trợ đỗ xe tự động cùng camera 360 độ.

Bản X3 30 nổi bật nhất ở động cơ mạnh mẽ hơn. Ảnh: Đại lý

Nhìn chung, X3 30 M Sport Pro dành cho những ai tìm kiếm một phiên bản có sức mạnh lớn hơn, trong khi trang bị công nghệ và thiết kế gần như giống hệt X3 20 M Sport.

