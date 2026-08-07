Ảnh thực tế BMW X1 2026 giá gần 1,7 tỷ đồng vừa về Việt Nam: Thay đổi toàn diện từ ngoài vào trong, có ADAS cạnh tranh Q3

Ở thế hệ mới, BMW X1 không chỉ thay đổi về kiểu dáng mà còn được nâng cấp mạnh về công nghệ, giúp mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ trở nên khác biệt hơn so với người tiền nhiệm.

BMW X1 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với mức giá 1,689 tỷ đồng. Riêng với 80 khách hàng đầu tiên sẽ được hưởng ưu đãi với mức giá 1,668 tỷ đồng. So với thế hệ trước, mẫu xe sở hữu thiết kế góc cạnh hơn, khoang lái số hóa cùng nhiều trang bị công nghệ mới.

Cận cảnh BMW X1 thế hệ mới với thiết kế đầu xe góc cạnh tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Nhã

BMW X1 thế hệ mới (mã U11) đánh dấu bước thay đổi lớn của dòng SUV cỡ nhỏ nhà BMW. Không chỉ sở hữu ngoại hình vuông vức hơn, mẫu xe còn được làm mới gần như toàn bộ khoang nội thất, đồng thời bổ sung nhiều công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe cao cấp hơn của hãng. Những nâng cấp này giúp BMW X1 tiếp tục là một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ.

BMW X1 thay đổi rõ nét về thiết kế và cabin

So với thế hệ trước, BMW X1 mới mang phong cách thiết kế khỏe khoắn và hiện đại hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng được mở rộng và dựng đứng, kết hợp cụm đèn Adaptive LED có tạo hình thanh mảnh cùng dải đèn định vị ban ngày dạng chữ L ngược.

Lưới tản nhiệt và cụm đèn Adaptive LED trên BMW X1 thế hệ mới. Ảnh: Thanh Nhã

Cản trước được tạo hình góc cạnh với các hốc gió cỡ lớn, trong khi nắp ca-pô xuất hiện nhiều đường gân nổi. Nhìn từ bên hông, BMW X1 có dáng xe vuông vức hơn, tạo cảm giác gần với những mẫu SUV cỡ lớn của BMW.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.500 x 1.845 x 1.642 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.692 mm. So với thế hệ trước, BMW X1 được gia tăng kích thước theo cả ba chiều, góp phần cải thiện không gian dành cho hành khách.

Thiết kế thân xe BMW X1 thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Thanh Nhã

Phiên bản trưng bày sử dụng bộ mâm hợp kim 19 inch đa chấu đi kèm lốp Hankook. Các chi tiết như giá nóc và viền cửa sổ được hoàn thiện bằng Satin nhôm thay cho chrome bóng, tạo điểm nhấn hiện đại hơn.

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED có thiết kế mới với đồ họa sắc sảo. Cản sau được tạo hình đơn giản, trong khi ống xả được giấu hoàn toàn phía dưới thân xe.

Cận cảnh đuôi xe BMW X1 với cụm đèn hậu LED mới. Ảnh: Thanh Nhã

Bước vào khoang lái, điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất là cụm BMW Curved Display gồm màn hình đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 10,7 inch đặt liền mạch trên cùng một mặt kính cong.

Nội thất BMW X1 với vô-lăng mới và màn hình giải trí 10,7 inch. Ảnh: Thanh Nhã

Bảng táp-lô được thiết kế theo phong cách tối giản với số lượng nút bấm vật lý được cắt giảm đáng kể. Bệ điều khiển trung tâm dạng nổi tích hợp cần số điện tử cỡ nhỏ cùng các phím chức năng như My Modes, Auto Hold và phanh tay điện tử.

Phiên bản trong bài sử dụng nội thất bọc da Veganza màu nâu, ghế thể thao chỉnh điện có nhớ vị trí ghế lái. Ngoài ra, BMW X1 còn được trang bị điều hòa tự động hai vùng, hệ thống âm thanh Harman Kardon 12 loa, Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây cùng hệ thống kết nối BMW ConnectedDrive.

Vô-lăng ba chấu và bảng điều khiển trung tâm trên BMW X1. Ảnh: Thanh Nhã

Nhờ chiều dài cơ sở tăng lên, hàng ghế sau mang lại khoảng để chân khá thoải mái. Hành khách phía sau cũng có cửa gió điều hòa riêng và hai cổng sạc USB-C.

Động cơ 204 mã lực

BMW X1 sDrive20i sử dụng động cơ xăng I4 TwinPower Turbo dung tích 1.998 cc (mã B48), sản sinh công suất tối đa 204 mã lực tại 5.000-6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 300 Nm trong dải tua 1.450-4.500 vòng/phút.

Động cơ kết hợp hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Theo thông số của nhà sản xuất, BMW X1 có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,6 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 236 km/h.

Động cơ tăng áp 2.0L và khoang máy BMW X1 sDrive20i. Ảnh: Thanh Nhã

Danh sách trang bị hỗ trợ lái trên xe gồm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), camera 360 độ kết hợp hỗ trợ đỗ xe tự động, cảnh báo áp suất lốp cùng gói hỗ trợ lái bao gồm cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường.

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