Ảnh thực tế bản xem trước Toyota Corolla đời mới: Dáng như siêu xe, có cả hybrid và điện, về Việt Nam dễ giành khách trẻ của K3, Mazda3

Từng được biết đến như một mẫu sedan phổ thông, đáng tin cậy nhưng có phần tẻ nhạt, Toyota Corolla đang chuẩn bị bước vào một chương mới đầy bất ngờ. Sự xuất hiện của Corolla Concept tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025 khiến giới yêu xe không khỏi liên tưởng đến “phép màu” mà Toyota đã làm với Prius vài năm trước.

Toyota Corolla concept mang thiết kế hoàn toàn mới. Ảnh: Caranddriver

Hơn 50 năm tồn tại với hơn 50 triệu xe bán ra, Corolla là biểu tượng toàn cầu của sự bền bỉ và hợp túi tiền. Nhưng giờ đây, mẫu concept mới đã mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác: một chiếc Corolla mang phong cách thể thao, sắc sảo và hiện đại đến bất ngờ.

Phần đầu xe gây ấn tượng với dải đèn chiếu sáng kéo dài toàn bộ chiều ngang, gợi nhớ đến Tesla nhưng tinh tế và gọn gàng hơn. Thân xe nổi bật với những đường gân mạnh mẽ và hốc bánh sau mở rộng, tạo dáng vẻ cơ bắp và năng động. Tổng thể thiết kế cho thấy Toyota đã sẵn sàng phá bỏ mọi khuôn mẫu về một chiếc Corolla “an toàn đến mức nhàm chán”, thậm chí có phần giống siêu xe khi nhìn ngang.

Kiểu dáng lai coupe gợi nhớ đến Prius. Ảnh: Caranddriver

Phong cách thiết kế của Corolla Concept gợi nhớ đến Polestar và BMW Neue Klasse, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng nhờ cụm đèn đặc trưng hình “búa” – dấu ấn nhận diện mới của Toyota. Cả trước và sau xe đều có dải LED liền mạch dạng pixel, tạo nên hiệu ứng thị giác đậm tính tương lai.

Bên trong, khoang lái được thiết kế ấn tượng với bảng táp-lô hiện đại, màn hình hiển thị trực quan và cụm điều khiển hai bên vô-lăng mang phong cách “phi công”. Toyota nhấn mạnh đây sẽ là dấu ấn thiết kế mới cho Corolla trong tương lai, với không gian mở rộng và tầm nhìn thoáng – đặc biệt phù hợp khi phát triển các phiên bản điện (EV).

Nội thất tối giản tối đa. Ảnh: Caranddriver

Toyota cho biết nền tảng của Corolla Concept tương thích với nhiều loại hệ truyền động khác nhau, từ động cơ xăng truyền thống, hybrid, plug-in hybrid, cho đến xe điện thuần túy. Bản concept trưng bày được trang bị động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp hệ thống hybrid.

Nếu Prius từng chứng minh rằng một chiếc xe giá phải chăng, an toàn và bền bỉ vẫn có thể hấp dẫn, thì Corolla mới có cơ hội làm được điều tương tự – thậm chí vượt xa.