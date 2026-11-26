Dù có MC gợi ý, người chơi đến từ Mozambique vẫn không ghép nổi 6 chữ cái này thành một từ quen thuộc của người Việt.

Vua Tiếng Việt là gameshow của VTV, thử thách người chơi về ngữ âm, từ vựng và chính tả tiếng Việt. Một trong những thử thách từng xuất hiện ở chương trình là ghép các chữ cái bị tách rời và đảo thứ tự thành một từ có nghĩa. Nghe thì đơn giản, nhưng chỉ cần sai một dấu hay một chữ là cả từ đã "đi chơi xa".

Trong tập 11 phát sóng năm 2021, chương trình có một người chơi khiến khán giả vô cùng thích thú. Người đó là Manhica Vanter Vasco, người Mozambique. Thời điểm tham gia chương trình, Vasco 27 tuổi, là sinh viên và đã sống ở Việt Nam được 8 năm, vì vậy, khả năng tiếng Việt của anh khá tốt. Thế nhưng, trước một thử thách ghép chữ ở vòng Phản xạ, vốn tiếng Việt ấy dường như vẫn chưa đủ giúp anh.

Theo đó, ở phần thi của Vasco, một trong những câu hỏi được chương trình đưa ra là sắp xếp các chữ cái gồm "M/ặ/đ/t/í/c" thành từ có nghĩa.

Anh Manhica Vanter Vasco trước thử thách ghép chữ ở vòng Phản xạ của Vua Tiếng Việt (Ảnh chụp màn hình)

Biết đây là câu khó, đặc biệt là với một người nước ngoài như Vasco, MC Xuân Bắc - người phụ trách dẫn dắt chương trình năm đó đã gợi ý rằng người ta thường nói "Dốt như cái gì?". Dù vậy, anh Vasco vẫn không thể đưa ra đáp án.

Nhiều khán giả tỏ ra thông cảm với anh. Câu đố này vốn không dễ, ngay cả với người Việt. Và đáp án của thử thách chính là "mít đặc".

Theo Từ điển Tiếng Việt, "mít đặc" là cách nói khẩu ngữ, dùng để chỉ người hoàn toàn không biết gì về một vấn đề nào đó. Đôi khi, từ này cũng chỉ người rất chậm hiểu. Cách nói này gần với "dốt đặc", trong đó chữ "đặc" nhấn mạnh mức độ trọn vẹn của sự không biết, như trong thành ngữ "dốt đặc cán mai". Dân gian còn có cách nói "đặc như mít" để chỉ sự chậm hiểu.

Cũng cần lưu ý rằng đây là từ mang sắc thái suồng sã và hơi chê bai. Người Việt thường chỉ dùng nó trong những tình huống thân mật hoặc khi đùa vui với bạn bè. Điều này giải thích vì sao câu đố khó với một người nước ngoài, dù anh đã quen thuộc với tiếng Việt chuẩn trong sách vở và giao tiếp hằng ngày.

"Mít đặc" là cách nói khẩu ngữ, gần nghĩa với "dốt đặc", dùng để chỉ người hoàn toàn không biết gì hoặc rất chậm hiểu (Ảnh minh họa)

Kết thúc phần thi, anh Vasco thừa nhận chương trình rất khó. Dù vậy, cách anh đón nhận thử thách đã nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Có thể thấy, tiếng Việt chưa bao giờ là ngôn ngữ dễ chinh phục. Chỉ một chữ cái, thậm chí một dấu thanh lệch đi, nghĩa của từ đã khác hẳn. Đó là chưa kể đến việc lời ăn tiếng nói hằng ngày của ngi Việt luôn đầy những cách nói khẩu ngữ, thành ngữ mà sách vở hiếm khi dạy tới. Nói chung là khó!