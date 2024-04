Anh Tây cao to giới thiệu đang làm ở nhà xác, đưa tấm ảnh khiến bạn gái Việt hú hồn

Ông trời luôn biết cách sắp đặt tình yêu. Nếu như hai người có duyên phận, bằng cách nào đó, họ cũng sẽ tìm được rồi ở bên nhau. Thu Trang (28 tuổi) sống và làm kế toán ở TPHCM chưa từng nghĩ sẽ lấy một người chồng ngoại quốc, ở nơi cách xa cô hàng chục nghìn cây số. Cách đây khoảng 5 năm, Trang nhận được lời mời kết bạn trên mạng xã hội từ Benjamin Bernardo (35 tuổi) - đang làm bác sĩ pháp y tại Pháp.

Benjamin rất thích các cô gái Việt Nam. "Ngoài xinh đẹp, phụ nữ Việt Nam rất chung thủy và biết chăm chút cho gia đình", anh chàng người Pháp nói. Vì vậy, khi nhìn thấy hình ảnh của Trang, Benjamin như "trúng tiếng sét ái tình" và ngay lập tức nhắn tin làm quen.

Thu Trang và Benjamin quen nhau qua mạng xã hội

Những ngày đầu nhắn tin, Benjamin gửi cho Trang một tấm ảnh, nói rằng anh đang làm trong nhà xác của bệnh viện. Trang hốt hoảng, cho đến khi nghe chàng Tây giải thích, cô mới thở phào.

"Lúc đầu em hỏi công việc của anh là gì, anh không nói mà chỉ đưa tấm hình. Em hơi sợ. Sau đó nói chuyện với nhau, anh nói về công việc khám nghiệm tử thi, em mới hiểu", Trang kể.

Nói chuyện qua mạng 1 năm, Benjamin quyết định về Việt Nam gặp Trang. Lúc đầu thấy anh chàng Pháp mập mạp, râu ria xồm xoàm, Trang không thích lắm. Không ngờ, khi tiếp xúc, cô thấy Benjamin có nhiều điểm rất dễ thương. "Hoá ra anh ấy lãng mạn và rất thân thiện. Sau lần đó, anh bay về Pháp hỏi mình có muốn làm bạn gái anh không? Mình đồng ý", Trang nói.

Lúc biết con gái quen chàng rể Tây, mẹ Thu Trang cảm thấy lo ngại nhưng không ngăn cản mà chỉ khuyên nhủ. Bà sợ Trang yêu xa sẽ khổ, không có đàn ông bên cạnh sẽ thiếu thốn, tủi thân. Nhưng thấy tình cảm chân thành các con dành cho nhau, mẹ Trang cũng dần xiêu lòng.

Cặp đôi tham gia *Vợ chồng son*

Bác sĩ pháp y vừa cầu hôn vừa khóc

Sau lần gặp mặt đầu, Trang bay sang Pháp 1 tháng, đi du lịch kết hợp gặp mặt gia đình Benjamin. Ban đầu, cô gái trẻ lo ngại chuyện khác biệt văn hóa. Tuy nhiên khi tiếp xúc với cha mẹ của Ben, cô thấy gia đình anh rất vui vẻ và thân thiện. Mẹ Benjamin còn nấu ăn, đưa Thu Trang đi mua sắm.

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến Benjamin không thể sang Việt Nam thăm Trang thường xuyên. Nhiều mâu thuẫn xảy ra, Trang nghĩ rằng đã đến lúc nên đặt dấu chấm hết cho cuộc tình, chia tay sẽ tốt cho cả hai.

"Mình không biết khi nào dịch mới hết để anh có thể về Việt Nam lại. Anh khóc quá trời và nói: Đợi anh đi, khi Việt Nam mở cửa, anh sẽ cố gắng bay về với em", Trang nhớ lại.

Đám cưới được tổ chức vào năm 2023

Trải qua thử thách và 2 năm xa cách, tình yêu của cả hai càng thêm sâu sắc. Ngày gặp lại Trang ở sân bay, Benjamin khóc òa và ôm lấy bạn gái. Gia đình Thu Trang và Benjamin đã có nhiều kỷ niệm đẹp trong chuyến du lịch Bà Nà, Đà Nẵng. Đặc biệt, Ben đã lên kế hoạch cho màn cầu hôn bất ngờ và lãng mạn cho cô gái Việt Nam.

"Trong lúc mọi người đang chụp ảnh trên cầu Vàng, thấy ảnh cứ loay hoay mãi. Lúc sau anh rút từ trong túi chiếc nhẫn và hỏi: Do you marry me? Vừa nói, anh vừa run và khóc. Anh rất dễ khóc", Trang xúc động và rất hạnh phúc.

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2023. Tính đến nay, họ đã kết hôn được một năm. Hiện Trang đang trong quá trình làm giấy tờ để theo chồng sang Pháp định cư.

Benjamin cho biết anh rất yêu thích ẩm thực Việt, đặc biệt những món ăn vợ nấu như bánh bao, khổ qua... Trang cũng rất bất ngờ khi thấy chồng tỏ ra thích thú canh khổ qua - món ăn ngay đến cả cô cũng không ăn được.

Cuộc sống của cặp vợ chồng son có nhiều niềm vui và tiếng cười. Trang chưa bao giờ thấy chồng tức giận mà luôn điềm tĩnh. Mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, Benjamin lúc nào cũng là người nói lời xin lỗi trước. Tuy nhiên Benjamin lại là người khá ham chơi điện tử và bừa bộn.

Nữ kế toán mong chồng bớt ham chơi và chỉn chu hơn, còn Benjamin chỉ muốn vợ bớt nóng tính.

